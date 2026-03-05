屏東歸來慈天宮點燈最大獎抽汽車 截止日期到這時

屏東市歸來慈天宮「2026迎新年點燈祈福摸彩活動」將於3月8日上午10時公開摸彩，最大獎為汽車一輛，主任委員蔣家煌表示，今年有超過一萬名信徒參加祈福點燈摸彩，活動截止日為7日下午5點，點燈費用每盞500元，民眾可把握最後機會。

歸來慈天宮是地方重要信仰中心，香火鼎盛。每年農曆春節期間都會舉辦擲筊博300萬元活動，今年參加活動的信眾超過3萬人次，整個廟埕人潮絡繹不絕，雖然最後無人擲出20次聖筊，300萬元沒有送出，但活動依舊熱鬧非凡。

除了擲筊活動外，點燈祈福摸彩活動也是新年另一波高潮。蔣家煌表示，今年祈福點人數及燈數雙雙創歷年新高，突破1萬盞燈，從光明燈、財利燈、智慧燈、姻緣燈、安太歲燈，每盞燈火都承載信眾們對新的一年美好的願想。

點燈費用每盞500元，可獲得摸彩券1張，3月8日上午10時於廟埕廣場公開摸彩，最大獎為汽車1輛，另外還有20台腳踏車等其他獎項，參與摸彩點燈的最後期限到7日下午5點截止，民眾可把握最後機會。