快訊

被爆不倫已婚男…蔡瑞雪發5聲明 強調對方稱已分居：不實將提告

老蔣曾經結盟烏克蘭？一段被遺忘的反共歷史

經典賽Live／中華隊0：3落後澳洲 九局上最後反攻機會！

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東歸來慈天宮點燈最大獎抽汽車 截止日期到這時

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
屏東市歸來慈天宮「2026迎新年點燈祈福摸彩活動」將於3月8日上午10時公開摸彩，最大獎為汽車一輛。圖／慈天宮提供
屏東市歸來慈天宮「2026迎新年點燈祈福摸彩活動」將於3月8日上午10時公開摸彩，最大獎為汽車一輛。圖／慈天宮提供

屏東市歸來慈天宮「2026迎新年點燈祈福摸彩活動」將於3月8日上午10時公開摸彩，最大獎為汽車一輛，主任委員蔣家煌表示，今年有超過一萬名信徒參加祈福點燈摸彩，活動截止日為7日下午5點，點燈費用每盞500元，民眾可把握最後機會。

歸來慈天宮是地方重要信仰中心，香火鼎盛。每年農曆春節期間都會舉辦擲筊博300萬元活動，今年參加活動的信眾超過3萬人次，整個廟埕人潮絡繹不絕，雖然最後無人擲出20次聖筊，300萬元沒有送出，但活動依舊熱鬧非凡。

除了擲筊活動外，點燈祈福摸彩活動也是新年另一波高潮。蔣家煌表示，今年祈福點人數及燈數雙雙創歷年新高，突破1萬盞燈，從光明燈、財利燈、智慧燈、姻緣燈、安太歲燈，每盞燈火都承載信眾們對新的一年美好的願想。

點燈費用每盞500元，可獲得摸彩券1張，3月8日上午10時於廟埕廣場公開摸彩，最大獎為汽車1輛，另外還有20台腳踏車等其他獎項，參與摸彩點燈的最後期限到7日下午5點截止，民眾可把握最後機會。

歸來慈天宮是地方重要信仰中心，每年農曆春節期間都會舉辦擲筊博300萬元活動。圖／報系資料照
歸來慈天宮是地方重要信仰中心，每年農曆春節期間都會舉辦擲筊博300萬元活動。圖／報系資料照

燈會 春節 農曆過年 馬年

延伸閱讀

「2026台灣燈會」嘉義登場 金門跨海行銷超萌阿特IP氣偶超吸睛

周末起點燈 佛光山小巨蛋辦祈福法會

影／2026台灣燈會主燈燈光秀搶先曝光 超人氣瑪利歐展區售限定商品

經典賽／花蓮北中南預賽4場全直播 中華隊開轟就送Q幣

相關新聞

台東元宵家將追車翻摔 網友笑翻「連滾帶爬也要上車」

台東元宵遶境昨尾聲，沒想到最後竟上演一場爆笑追車秀。3名裝扮成12星君的家將，搭乘敞開車門的廂型車移動，途經開封橋停等紅燈時，扮演文曲星君的家將好奇下車查看前方狀況。沒想到，車輛悄悄起步，他追車時卻因厚重服裝與步伐受限，幾度跟不上車速，最後直接撲倒在路中央，場面滑稽又驚險。

屏東歸來慈天宮點燈最大獎抽汽車 截止日期到這時

屏東市歸來慈天宮「2026迎新年點燈祈福摸彩活動」將於3月8日上午10時公開摸彩，最大獎為汽車一輛，主任委員蔣家煌表示，今年有超過一萬名信徒參加祈福點燈摸彩，活動截止日為7日下午5點，點燈費用每盞500元，民眾可把握最後機會。

台灣燈會美食小吃「超級夜市」攤商租金1晚萬元惹議

嘉義縣第3度承辦台灣燈會，元宵夜盛大點燈，絢麗主燈搭配廣闊展區，夜色流光溢彩，吸引大批民眾湧入朝聖。除璀璨燈景，最讓遊客流連忘返莫過於規模龐大市集美食區。縣府公開招租，引進超過500攤業者，匯聚全台特色小吃與在地商圈品牌，儼然成為期間限定的「超大夜市」，開幕2天人潮滾滾，熱鬧非凡。

猜燈謎、送小花燈 松山慈祐宮歡迎信眾同慶元宵

台北市松山區公所與松山慈祐宮3日於廟前廣場舉辦「2026錫口文化節——元宵猜燈謎晚會」，不少民眾熱情參與。包括松山區區長鄭朝元、松山慈祐宮董事長陳玉峰、松山國小校長陳冠英等貴賓出席共襄盛舉。陳玉峰致詞時表示，猜燈謎、提燈籠皆為元宵節重要民俗文化，松山慈祐宮自正月初九起於廟內展示學生花燈作品，邀請大眾前來欣賞，共同歡度節慶。

元宵夜台灣燈會開燈碰上雨天地震有驚無險落幕 翁章梁謝天

昨晚元宵夜，台灣燈會第三度在嘉義縣點亮主燈，卻在雨過天晴接連遭遇2起地震插曲。所幸有驚無險，活動平安落幕。主辦單位統計，整晚人流進進出出近百萬人次，在綿密維安與秩序管控下，民眾安心賞燈，為這場燈會寫下難忘篇章。

點亮元宵！台灣燈會開幕 21公尺高主燈+焰火秀引爆全場

嘉義縣第三度承辦台灣燈會，昨元宵夜開幕，高達廿一公尺主燈「光沐－世界的阿里山」以光束隨音樂節奏流轉，展現多層次造型，加上焰火秀將氣氛推向高潮。賴清德總統出席致詞時表示，今年台灣燈會與過往有諸多不同，希望點亮台灣，「國家能愈來愈好，社會能愈來愈進步，人民生活愈安居樂業」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。