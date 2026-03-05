快訊

台灣燈會美食小吃「超級夜市」攤商租金1晚萬元惹議

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
台灣燈會美食小吃「超級夜市」攤商區，開幕2天人潮滾滾，熱鬧非凡。記者魯永明／攝影
台灣燈會美食小吃「超級夜市」攤商區，開幕2天人潮滾滾，熱鬧非凡。記者魯永明／攝影

嘉義縣第3度承辦台灣燈會，元宵夜盛大點燈，絢麗主燈搭配廣闊展區，夜色流光溢彩，吸引大批民眾湧入朝聖。除璀璨燈景，最讓遊客流連忘返莫過於規模龐大市集美食區。縣府公開招租，引進超過500攤業者，匯聚全台特色小吃與在地商圈品牌，儼然成為期間限定的「超大夜市」，開幕2天人潮滾滾，熱鬧非凡。

不過，熱鬧背後，一則網路貼文掀起討論。有網友在臉書社團爆料指出，燈會市集攤位租金「1天就要萬元」，加上每日6500元清潔費與1萬9500元保證金，1天活動未開賣就得先準備約15萬6千元資金。貼文一出，引發熱議，不少人直言「羊毛出在羊身上」，擔心成本最終轉嫁到消費者。

實際走訪燈會，民眾對價格反應不一。有遊客認為整體價位尚可接受，但也有人感覺比一般夜市貴。像一份臭豆腐要價80至100元，烤玉米1支100元，確實略高於平日行情。不過，也有民眾認為燈會屬大型活動，營運時間集中、場地成本高，這樣的價格還算合理。

對此，縣府經發處回應，公開招商由得標商招租投資設攤，訂統一招租契約規範，招商租金是參考過去台南與桃園主辦台灣燈會的標準訂定，未偏高。所謂「1天萬元」其實是依攤位位置不同，從5000元到1萬3000元不等，取平均後約萬元。至於在地特色商圈、市集伴手禮等業者，租金優惠，有的每日僅1000至2000元，並非所有攤商皆為高額租金。

縣府強調，消費者可多比較同類商品價格再選購，市場機制自會反映合理價位。燈會不只是賞燈盛事，也是一場庶民經濟的大考驗。從燈海人潮到價格爭議，嘉義台灣燈會在熱鬧中寫下話題，也讓「節慶經濟」的成本與價值，再度成為焦點。

台灣燈會美食小吃「超級夜市」攤商區，開幕2天人潮滾滾，熱鬧非凡。記者魯永明／攝影
台灣燈會美食小吃「超級夜市」攤商區，開幕2天人潮滾滾，熱鬧非凡。記者魯永明／攝影

台灣燈會美食小吃「超級夜市」攤商區，開幕2天人潮滾滾，熱鬧非凡。記者魯永明／攝影
台灣燈會美食小吃「超級夜市」攤商區，開幕2天人潮滾滾，熱鬧非凡。記者魯永明／攝影

台灣燈會美食小吃「超級夜市」攤商區，開幕2天人潮滾滾，熱鬧非凡。記者魯永明／攝影
台灣燈會美食小吃「超級夜市」攤商區，開幕2天人潮滾滾，熱鬧非凡。記者魯永明／攝影

嘉義縣第3度承辦台灣燈會，元宵夜盛大點燈，絢麗主燈搭配廣闊展區，夜色流光溢彩，吸引大批民眾湧入朝聖。除璀璨燈景，最讓遊客流連忘返莫過於規模龐大市集美食區。縣府公開招租，引進超過500攤業者，匯聚全台特色小吃與在地商圈品牌，儼然成為期間限定的「超大夜市」，開幕2天人潮滾滾，熱鬧非凡。

