嘉義燈會迎賓門檢修釀意外 觀光署要求廠商強化安全

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部觀光署表示，因3日晚間閉燈前巡檢時發現嘉義燈會「超頻異界」迎賓門顯示面板出現異常情形，4日上午由廠商進場進行設備檢修作業。維修過程中，一名施工人員於高空作業車上操作設備時，因顯示面板伸縮裝置復位，導致手部遭夾傷。現場第一時間通報並聯繫救護與消防單位協助處理，傷者已送往嘉義長庚醫院進行檢傷與緊急止痛治療，並完成電腦斷層掃描及X光檢查。

觀光署表示，經醫師檢視後確認未傷及骨頭及主要血管，目前院方正會同相關專科評估受傷組織恢復情形，並研判是否需要手術處置，亦將進一步檢查深層血管狀況，或採自然修復方式，相關醫療處置仍待醫療團隊綜合評估。

觀光署指出，本案為廠商進行設備維修時發生的意外事件，後續將持續掌握傷者醫療情形，並請廠商全面檢視相關施工與操作流程，以確保後續作業安全。

燈會 交通部 春節 觀光署 嘉義 農曆過年 央行 馬年

相關新聞

猜燈謎、送小花燈 松山慈祐宮歡迎信眾同慶元宵

台北市松山區公所與松山慈祐宮3日於廟前廣場舉辦「2026錫口文化節——元宵猜燈謎晚會」，不少民眾熱情參與。包括松山區區長鄭朝元、松山慈祐宮董事長陳玉峰、松山國小校長陳冠英等貴賓出席共襄盛舉。陳玉峰致詞時表示，猜燈謎、提燈籠皆為元宵節重要民俗文化，松山慈祐宮自正月初九起於廟內展示學生花燈作品，邀請大眾前來欣賞，共同歡度節慶。

元宵夜台灣燈會開燈碰上雨天地震有驚無險落幕 翁章梁謝天

昨晚元宵夜，台灣燈會第三度在嘉義縣點亮主燈，卻在雨過天晴接連遭遇2起地震插曲。所幸有驚無險，活動平安落幕。主辦單位統計，整晚人流進進出出近百萬人次，在綿密維安與秩序管控下，民眾安心賞燈，為這場燈會寫下難忘篇章。

點亮元宵！台灣燈會開幕 21公尺高主燈+焰火秀引爆全場

嘉義縣第三度承辦台灣燈會，昨元宵夜開幕，高達廿一公尺主燈「光沐－世界的阿里山」以光束隨音樂節奏流轉，展現多層次造型，加上焰火秀將氣氛推向高潮。賴清德總統出席致詞時表示，今年台灣燈會與過往有諸多不同，希望點亮台灣，「國家能愈來愈好，社會能愈來愈進步，人民生活愈安居樂業」。

台灣燈會在嘉開燈 翁章梁謝天、感謝中央重新定位嘉義

2026台灣燈會晚間在嘉義縣治盛大開燈登場，嘉縣第三度承辦燈會，賴清德總統、交通部長陳世凱及縣長翁章梁等開燈。翁章梁致詞首先謝天，雨過天晴迎接開燈，他說，2025年至2035年是嘉義「黃金十年」，嘉義正從農業縣轉型農工大縣，進一步邁向農工科技大縣，感謝中央重新定位嘉義，讓這片土地迎來嶄新契機。

台灣燈會嘉縣開幕 賴總統：與過往諸多不同 「希望點亮台灣」

嘉義縣承辦今年台灣燈會今晚開幕，賴清德總統致詞說，今年台灣燈會與過往有諸多不同，邀請國外單位來台製作花燈供展覽，也把大阪世博的台灣館搬回嘉義，「希望燈會點亮嘉義、點亮台灣，點亮心中的希望，希望國家能愈來愈好，社會能愈來愈進步，人民生活愈安居樂業」。

整理包／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

台彩公布2026年春節加碼方案，總金額12億創歷年新高。台彩總經理謝志宏表示，大樂透自2月12日起至3月3日連續20天每天開獎，再加碼...

