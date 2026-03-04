嘉義燈會迎賓門檢修釀意外 觀光署要求廠商強化安全

交通部觀光署表示，因3日晚間閉燈前巡檢時發現嘉義燈會「超頻異界」迎賓門顯示面板出現異常情形，4日上午由廠商進場進行設備檢修作業。維修過程中，一名施工人員於高空作業車上操作設備時，因顯示面板伸縮裝置復位，導致手部遭夾傷。現場第一時間通報並聯繫救護與消防單位協助處理，傷者已送往嘉義長庚醫院進行檢傷與緊急止痛治療，並完成電腦斷層掃描及X光檢查。

觀光署表示，經醫師檢視後確認未傷及骨頭及主要血管，目前院方正會同相關專科評估受傷組織恢復情形，並研判是否需要手術處置，亦將進一步檢查深層血管狀況，或採自然修復方式，相關醫療處置仍待醫療團隊綜合評估。

觀光署指出，本案為廠商進行設備維修時發生的意外事件，後續將持續掌握傷者醫療情形，並請廠商全面檢視相關施工與操作流程，以確保後續作業安全。