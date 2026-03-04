住警器、避讓救護車成燈謎 桃消結合元宵慶典創意宣導

農曆春節接近尾聲，為讓民眾在開春平安一整年，桃園市政府消防局第四大隊大溪分隊特別在昨日元宵節夜晚攜手大溪區內柵仁安宮辦理元宵節慶晚會，並由消防弟兄設計關卡活動，將「居家防火安全」及「救護車避讓」融入節慶謎題中，讓民眾在感受佳節氣氛之餘同時學習防災知識。

桃園市政府消防局第四大隊指出，因應春節元宵常見的燃放爆竹煙火活動，分隊人員針對火源管理、用火用電安全及住宅用火災警報器設置重點說明，住警器依規定需安裝在寢室、廚房及樓梯，包括有寢室的樓層、通往上層樓梯最頂層，以及設於走廊，無走廊者則設於樓梯。

同時提醒民眾，留意平時於節慶期間若遇到車流壅塞情形，現場宣導「一右、二分、三中空」救護車避讓原則，單線道靠右側避讓，雙線或三線道分向兩邊讓出中線通道；若在交叉口，應減速暫停，留給救護車通過空間。呼籲大家在人潮與車潮中，為生命救援留一條最快的路。

大溪分隊表示，元宵象徵團圓與圓滿，唯有將防災、防火意識落實於日常，並在道路上主動禮讓救護車，才能真正守護家人與社會的安全，呼籲民眾與消防救護人員一起把安全當習慣，把平安變日常。

桃園市消防局第四大隊大溪分隊於昨日元宵節夜晚攜手大溪區內柵仁安宮辦理元宵節慶晚會，設計關卡活動將「居家防火安全」及「救護車避讓」融入節慶謎題中。圖／桃園市消防局提供