快訊

中東戰火延燒…台灣人滯卡達回不來 20多人組自救會包車「逃難」

傳承保守主義的勇者之劍？盧比歐「放蔣出馬」的由來

剛起飛就失控…外籍男「拍打空服員臀部、機上抽電子煙」 華航回應

聽新聞
0:00 / 0:00

住警器、避讓救護車成燈謎 桃消結合元宵慶典創意宣導

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導
桃園市消防局第四大隊大溪分隊於昨日元宵節夜晚攜手大溪區內柵仁安宮辦理元宵節慶晚會，設計關卡活動將「居家防火安全」及「救護車避讓」融入節慶謎題中。圖／桃園市消防局提供
桃園市消防局第四大隊大溪分隊於昨日元宵節夜晚攜手大溪區內柵仁安宮辦理元宵節慶晚會，設計關卡活動將「居家防火安全」及「救護車避讓」融入節慶謎題中。圖／桃園市消防局提供

農曆春節接近尾聲，為讓民眾在開春平安一整年，桃園市政府消防局第四大隊大溪分隊特別在昨日元宵節夜晚攜手大溪區內柵仁安宮辦理元宵節慶晚會，並由消防弟兄設計關卡活動，將「居家防火安全」及「救護車避讓」融入節慶謎題中，讓民眾在感受佳節氣氛之餘同時學習防災知識。

桃園市政府消防局第四大隊指出，因應春節元宵常見的燃放爆竹煙火活動，分隊人員針對火源管理、用火用電安全及住宅用火災警報器設置重點說明，住警器依規定需安裝在寢室、廚房及樓梯，包括有寢室的樓層、通往上層樓梯最頂層，以及設於走廊，無走廊者則設於樓梯。

同時提醒民眾，留意平時於節慶期間若遇到車流壅塞情形，現場宣導「一右、二分、三中空」救護車避讓原則，單線道靠右側避讓，雙線或三線道分向兩邊讓出中線通道；若在交叉口，應減速暫停，留給救護車通過空間。呼籲大家在人潮與車潮中，為生命救援留一條最快的路。

大溪分隊表示，元宵象徵團圓與圓滿，唯有將防災、防火意識落實於日常，並在道路上主動禮讓救護車，才能真正守護家人與社會的安全，呼籲民眾與消防救護人員一起把安全當習慣，把平安變日常。

桃園市消防局第四大隊大溪分隊於昨日元宵節夜晚攜手大溪區內柵仁安宮辦理元宵節慶晚會，設計關卡活動將「居家防火安全」及「救護車避讓」融入節慶謎題中。圖／桃園市消防局提供
桃園市消防局第四大隊大溪分隊於昨日元宵節夜晚攜手大溪區內柵仁安宮辦理元宵節慶晚會，設計關卡活動將「居家防火安全」及「救護車避讓」融入節慶謎題中。圖／桃園市消防局提供

桃園市消防局第四大隊大溪分隊於昨日元宵節夜晚攜手大溪區內柵仁安宮辦理元宵節慶晚會，設計關卡活動將「居家防火安全」及「救護車避讓」融入節慶謎題中。圖／桃園市消防局提供
桃園市消防局第四大隊大溪分隊於昨日元宵節夜晚攜手大溪區內柵仁安宮辦理元宵節慶晚會，設計關卡活動將「居家防火安全」及「救護車避讓」融入節慶謎題中。圖／桃園市消防局提供

燈會 救護車 春節 救護人員 農曆過年 馬年

延伸閱讀

堅持十年的古早味！議長張清照搖元宵 百餘人「搖」出節慶味

炮聲響徹臺東！寒單爺今年首炸登場 元宵嘉年華系列開跑

元宵節將至 屏東潮州辦「提燈遊庄」感受傳統燈節氛圍

相關新聞

猜燈謎、送小花燈 松山慈祐宮歡迎信眾同慶元宵

台北市松山區公所與松山慈祐宮3日於廟前廣場舉辦「2026錫口文化節——元宵猜燈謎晚會」，不少民眾熱情參與。包括松山區區長鄭朝元、松山慈祐宮董事長陳玉峰、松山國小校長陳冠英等貴賓出席共襄盛舉。陳玉峰致詞時表示，猜燈謎、提燈籠皆為元宵節重要民俗文化，松山慈祐宮自正月初九起於廟內展示學生花燈作品，邀請大眾前來欣賞，共同歡度節慶。

元宵夜台灣燈會開燈碰上雨天地震有驚無險落幕 翁章梁謝天

昨晚元宵夜，台灣燈會第三度在嘉義縣點亮主燈，卻在雨過天晴接連遭遇2起地震插曲。所幸有驚無險，活動平安落幕。主辦單位統計，整晚人流進進出出近百萬人次，在綿密維安與秩序管控下，民眾安心賞燈，為這場燈會寫下難忘篇章。

點亮元宵！台灣燈會開幕 21公尺高主燈+焰火秀引爆全場

嘉義縣第三度承辦台灣燈會，昨元宵夜開幕，高達廿一公尺主燈「光沐－世界的阿里山」以光束隨音樂節奏流轉，展現多層次造型，加上焰火秀將氣氛推向高潮。賴清德總統出席致詞時表示，今年台灣燈會與過往有諸多不同，希望點亮台灣，「國家能愈來愈好，社會能愈來愈進步，人民生活愈安居樂業」。

台灣燈會在嘉開燈 翁章梁謝天、感謝中央重新定位嘉義

2026台灣燈會晚間在嘉義縣治盛大開燈登場，嘉縣第三度承辦燈會，賴清德總統、交通部長陳世凱及縣長翁章梁等開燈。翁章梁致詞首先謝天，雨過天晴迎接開燈，他說，2025年至2035年是嘉義「黃金十年」，嘉義正從農業縣轉型農工大縣，進一步邁向農工科技大縣，感謝中央重新定位嘉義，讓這片土地迎來嶄新契機。

台灣燈會嘉縣開幕 賴總統：與過往諸多不同 「希望點亮台灣」

嘉義縣承辦今年台灣燈會今晚開幕，賴清德總統致詞說，今年台灣燈會與過往有諸多不同，邀請國外單位來台製作花燈供展覽，也把大阪世博的台灣館搬回嘉義，「希望燈會點亮嘉義、點亮台灣，點亮心中的希望，希望國家能愈來愈好，社會能愈來愈進步，人民生活愈安居樂業」。

整理包／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

台彩公布2026年春節加碼方案，總金額12億創歷年新高。台彩總經理謝志宏表示，大樂透自2月12日起至3月3日連續20天每天開獎，再加碼...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。