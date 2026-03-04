猜燈謎、送小花燈 松山慈祐宮歡迎信眾同慶元宵

台北市松山區公所與松山慈祐宮3日於廟前廣場舉辦「2026錫口文化節——元宵猜燈謎晚會」，不少民眾熱情參與。包括松山區區長鄭朝元、松山慈祐宮董事長陳玉峰、松山國小校長陳冠英等貴賓出席共襄盛舉。陳玉峰致詞時表示，猜燈謎、提燈籠皆為元宵節重要民俗文化，松山慈祐宮自正月初九起於廟內展示學生花燈作品，邀請大眾前來欣賞，共同歡度節慶。

鄭朝元指出，松山慈祐宮多年來積極推廣基層藝文活動與宗教文化，不僅每兩年邀請東京阿波舞團隊來台演出，20年來也持續舉辦「錫口文化節」，元宵節活動是本屆文化節的首場重點活動，象徵系列活動正式揭開序幕。

今年「台北燈節」松山展區以「馬躍松山喜迎春」為主題，松山慈祐宮特別於廟前廣場打造馬年主題花燈，並在周邊布置燈海造景。此外，為鼓勵花燈製作技藝傳承，廟方舉辦學生花燈比賽，所有參賽作品目前均於廟內展出，並由廟方代表評選優秀作品，預計於媽祖聖誕期間舉行頒獎典禮。

松山慈祐宮也同時舉辦「鑽轎腳」祈福活動，並發送小提燈。廟方表示，每年僅於元宵節及媽祖遶境期間開放「鑽轎腳」，象徵祈求平安與庇佑。即便午後細雨綿綿，仍有不少信眾排隊參與，場面溫馨熱絡。

為鼓勵花燈製作技藝傳承，台北松山慈祐宮舉辦學生花燈比賽，所有參賽作品目前均於廟內展出。圖／教育事業部提供

為鼓勵花燈製作技藝傳承，台北松山慈祐宮舉辦學生花燈比賽，所有參賽作品目前均於廟內展出。圖／教育事業部提供

台北市松山區公所與松山慈祐宮3日於廟前廣場舉辦「2026錫口文化節——元宵猜燈謎晚會」，松山慈祐宮董事長陳玉峰邀請民眾到廟裡賞花燈，共同感受節慶氛圍。圖／教育事業部提供