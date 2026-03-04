貝里斯花燈點亮台灣燈會 駐台大使：見證穩固邦誼

友邦貝里斯攜手中美洲經貿辦事處參與台灣燈會，將貝里斯的海岸和燈塔做成花燈點亮嘉義夜空，貝里斯駐台大使梅凱瑟期望，這座花燈能連結加勒比海與台灣，見證兩國穩固邦誼。

2026台灣燈會在嘉義縣府前廣場登場，中美洲經貿辦事處今天發布新聞稿指出，中美洲經貿辦事處與友邦貝里斯再度推出花燈參展，3日晚間舉行點燈儀式，由外交部拉美司長韓志正、觀光署副署長黃勢芳及外交部南部辦事處長曾榮傑等出席。

中美洲經貿辦事處表示，今年花燈以「湛藍貝里斯：傳承與希望的港灣」為主題，將貝里斯市的經典海港景致帶到嘉義夜空。作品透過層層藍色光影，勾勒19世紀燈塔守望海岸的身影、滿載龍蝦與漁獲返航的傳統帆船，以及象徵當代創意與活力的「Belize」地標。

梅凱瑟（Katherine Vanessa Meighan）表示，這是她就任後首次參與台灣燈會，能在異鄉看見描繪家鄉港灣的花燈，心中格外感動。貝里斯市不僅是國家的經濟核心，更是她的出生地，如今透過燈光藝術呈現在台灣民眾眼前，別具意義。這盞花燈不只是藝術作品，更是一座文化橋梁，連結加勒比海與台灣，見證兩國長久穩固的邦誼與共享價值。

中美洲經貿辦事處主任徐韶慧提到，「港口是交流的起點，有貨物往來，也有文化互動，更有朋友相聚」；從象徵守護與傳承的燈塔，到展現青春活力的現代地標，正如台貝關係在穩健基礎上持續深化與創新。期盼透過這盞花燈，讓大家看見更多元的貝里斯，一個兼具自然之美、文化底蘊與創新能量的國家。

中美洲經貿辦事處說明，貝里斯花燈位於中央展區「團聚光抵嘉」內的國際燈區，展期自3日至15日止。