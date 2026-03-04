台北燈節首6日湧360萬人次…明起還有WBC中華隊應援活動

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
今年北市府首度以「雙展區、雙IP」策展，「西門展區」與「花博展區」開展後湧入大量賞燈人潮，加上首周末適逢二二八連假，開展後首六天，雙展區計湧入逾360萬人次參觀。記者潘俊宏／攝影
今年北市府首度以「雙展區、雙IP」策展，「西門展區」與「花博展區」開展後湧入大量賞燈人潮，加上首周末適逢二二八連假，開展後首六天，雙展區計湧入逾360萬人次參觀。記者潘俊宏／攝影

昨天元宵節，台北市年度最具代表性節慶盛事「台北燈節」持續熱鬧開展，北市觀光傳播局統計，今年北市府首度以「雙展區、雙IP」策展，「西門展區」與「花博展區」開展後湧入大量賞燈人潮，加上首周末適逢二二八連假，開展後首六天，雙展區計湧入逾360萬人次參觀。

為了號召民眾為世界棒球經典賽（WBC）中華隊應援，台北燈節3月5日至8日在西門展區《揮出夢想經典熊讚》燈組旁（近中華路1段53號臺北市立國樂團前），設有加油留言牆，邀請民眾到現場為中華隊加油打氣，將熱血傳給全世界。

觀傳局表示，今年花博展區也推出WBC中華隊應援抽獎活動，3月6日18時開始在台北表演藝術中心戶外賽事轉播現場，民眾可至服務台旁領取台北燈節抽獎券（限量發送，送完為止），3月8日前至台北燈節花博展區賞燈，就可憑券至服務台參加抽獎，有機會獲得iPhone 17、還有台北晶華酒店豪華客房住宿券等大獎。

 

觀傳局預告，接著在白色情人節周末也有「甜蜜印相 × 金莎傳情」活動，3月13日至15日晚間18時至21時浪漫登場，地點在花博展區變形金剛主燈旁，以及西門展區1號服務台旁（近捷運西門站6號出口後方），民眾只要上傳與燈組的兩人合照，即可免費列印燈節限定相片，將燈節浪漫時刻化為實體紀念（每人限1張）。

此外，參與者若將現場列印照片上傳至社群平台，並標註 #台北燈節 #情人節快樂，還可獲贈金莎花束（每人限1束，數量有限，送完為止），邀請民眾一起於台北燈節璀璨燈海中留下專屬甜蜜回憶。 

台北燈節西門展區點燈，入夜後中華路上有不少應景燈飾亮起。記者潘俊宏／攝影
台北燈節西門展區點燈，入夜後中華路上有不少應景燈飾亮起。記者潘俊宏／攝影

