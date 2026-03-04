元宵夜台灣燈會開燈碰上雨天地震有驚無險落幕 翁章梁謝天

昨晚元宵夜，台灣燈會第三度在嘉義縣點亮主燈，卻在雨過天晴接連遭遇2起地震插曲。所幸有驚無險，活動平安落幕。主辦單位統計，整晚人流進進出出近百萬人次，在綿密維安與秩序管控下，民眾安心賞燈，為這場燈會寫下難忘篇章。

晚間啟燈儀式甫結束，第一起地震7時52分發生。當時賴清德總統等貴賓完成點燈程序離場，會場上空燈光流轉，人群沉浸在歡慶氛圍中，忽然一陣天搖地動，手機國家級警報聲此起彼落。根據氣象署地震通報，震央台南規模5.0，燈會嘉縣治太保市震度4級。短暫搖晃間，不少人面露驚訝，卻未見恐慌奔逃，秩序井然。

縣長翁章梁與妻子及隨行人員，正在攝影高台與媒體在一起，僅感受輕微晃動。事後回想，若是強烈地震，臨時搭建攝影台承受不住，下方密集人群恐釀災情，「後果難以想像」。所幸結構安全、平安度過，翁章梁特別感謝老天庇佑。深夜11時34分，台南再度發生規模4.5地震，嘉義僅2級，民眾幾乎無感。彼時燈會已告一段落，未再掀起波瀾。回顧整晚，從雨勢干擾到地牛翻身，賞燈民眾仍在璀璨光影與煙火中留下歡笑身影。

維安方面，因總統到場，國安層級全面提升，警方與相關單位布建安全哨、強化人車分流與防爆檢查，滴水不漏。龐大人潮在引導下有序流動，交通疏導順暢，展現大型活動的應變能量。雨震陰影下的燈會，最終以平安作結，也為嘉義留下既震撼又難忘的元宵夜記憶。

昨晚元宵夜，台灣燈會第三度在嘉義縣點亮主燈，卻在雨過天晴接連遭遇2起地震插曲。所幸有驚無險，活動平安落幕。記者魯永明／攝影

