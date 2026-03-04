快訊

教助磁吸／轉任教助員成趨勢 幼教師：終於準時下班了

太子集團非法洗錢107億！首腦陳志62人、13家公司起訴 在押9人移審法院

台積電失守1,900元！台股重挫逾千點、回測33,300關

聽新聞
0:00 / 0:00

元宵夜台灣燈會開燈碰上雨天地震有驚無險落幕 翁章梁謝天

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
昨晚元宵夜，台灣燈會第三度在嘉義縣點亮主燈，卻在雨過天晴接連遭遇2起地震插曲。所幸有驚無險，活動平安落幕。記者魯永明／攝影
昨晚元宵夜，台灣燈會第三度在嘉義縣點亮主燈，卻在雨過天晴接連遭遇2起地震插曲。所幸有驚無險，活動平安落幕。記者魯永明／攝影

昨晚元宵夜，台灣燈會第三度在嘉義縣點亮主燈，卻在雨過天晴接連遭遇2起地震插曲。所幸有驚無險，活動平安落幕。主辦單位統計，整晚人流進進出出近百萬人次，在綿密維安與秩序管控下，民眾安心賞燈，為這場燈會寫下難忘篇章。

晚間啟燈儀式甫結束，第一起地震7時52分發生。當時賴清德總統等貴賓完成點燈程序離場，會場上空燈光流轉，人群沉浸在歡慶氛圍中，忽然一陣天搖地動，手機國家級警報聲此起彼落。根據氣象署地震通報，震央台南規模5.0，燈會嘉縣治太保市震度4級。短暫搖晃間，不少人面露驚訝，卻未見恐慌奔逃，秩序井然。

縣長翁章梁與妻子及隨行人員，正在攝影高台與媒體在一起，僅感受輕微晃動。事後回想，若是強烈地震，臨時搭建攝影台承受不住，下方密集人群恐釀災情，「後果難以想像」。所幸結構安全、平安度過，翁章梁特別感謝老天庇佑。深夜11時34分，台南再度發生規模4.5地震，嘉義僅2級，民眾幾乎無感。彼時燈會已告一段落，未再掀起波瀾。回顧整晚，從雨勢干擾到地牛翻身，賞燈民眾仍在璀璨光影與煙火中留下歡笑身影。

維安方面，因總統到場，國安層級全面提升，警方與相關單位布建安全哨、強化人車分流與防爆檢查，滴水不漏。龐大人潮在引導下有序流動，交通疏導順暢，展現大型活動的應變能量。雨震陰影下的燈會，最終以平安作結，也為嘉義留下既震撼又難忘的元宵夜記憶。

昨晚元宵夜，<a href='/search/tagging/2/台灣燈會' rel='台灣燈會' data-rel='/2/112300' class='tag'><strong>台灣燈會</strong></a>第三度在嘉義縣點亮主燈，卻在雨過天晴接連遭遇2起地震插曲。所幸有驚無險，活動平安落幕。記者魯永明／攝影
昨晚元宵夜，台灣燈會第三度在嘉義縣點亮主燈，卻在雨過天晴接連遭遇2起地震插曲。所幸有驚無險，活動平安落幕。記者魯永明／攝影

昨晚元宵夜，台灣燈會第三度在嘉義縣點亮主燈，卻在雨過天晴接連遭遇2起地震插曲。所幸有驚無險，活動平安落幕。記者魯永明／攝影
昨晚元宵夜，台灣燈會第三度在嘉義縣點亮主燈，卻在雨過天晴接連遭遇2起地震插曲。所幸有驚無險，活動平安落幕。記者魯永明／攝影

昨晚元宵夜，台灣燈會第三度在嘉義縣點亮主燈，卻在雨過天晴接連遭遇2起地震插曲。所幸有驚無險，活動平安落幕。記者魯永明／攝影
昨晚元宵夜，台灣燈會第三度在嘉義縣點亮主燈，卻在雨過天晴接連遭遇2起地震插曲。所幸有驚無險，活動平安落幕。記者魯永明／攝影

地震 燈會 台灣燈會 翁章梁 氣象署

延伸閱讀

點亮元宵！台灣燈會開幕 21公尺高主燈+焰火秀引爆全場

台灣燈會遇地牛翻身 嘉義最大4級震度

台灣燈會在嘉開燈 翁章梁謝天、感謝中央重新定位嘉義

台灣燈會嘉縣開幕 賴總統：與過往諸多不同 「希望點亮台灣」

相關新聞

點亮元宵！台灣燈會開幕 21公尺高主燈+焰火秀引爆全場

嘉義縣第三度承辦台灣燈會，昨元宵夜開幕，高達廿一公尺主燈「光沐－世界的阿里山」以光束隨音樂節奏流轉，展現多層次造型，加上焰火秀將氣氛推向高潮。賴清德總統出席致詞時表示，今年台灣燈會與過往有諸多不同，希望點亮台灣，「國家能愈來愈好，社會能愈來愈進步，人民生活愈安居樂業」。

元宵夜台灣燈會開燈碰上雨天地震有驚無險落幕 翁章梁謝天

昨晚元宵夜，台灣燈會第三度在嘉義縣點亮主燈，卻在雨過天晴接連遭遇2起地震插曲。所幸有驚無險，活動平安落幕。主辦單位統計，整晚人流進進出出近百萬人次，在綿密維安與秩序管控下，民眾安心賞燈，為這場燈會寫下難忘篇章。

台灣燈會嘉縣開幕 賴總統：與過往諸多不同 「希望點亮台灣」

嘉義縣承辦今年台灣燈會今晚開幕，賴清德總統致詞說，今年台灣燈會與過往有諸多不同，邀請國外單位來台製作花燈供展覽，也把大阪世博的台灣館搬回嘉義，「希望燈會點亮嘉義、點亮台灣，點亮心中的希望，希望國家能愈來愈好，社會能愈來愈進步，人民生活愈安居樂業」。

整理包／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

台彩公布2026年春節加碼方案，總金額12億創歷年新高。台彩總經理謝志宏表示，大樂透自2月12日起至3月3日連續20天每天開獎，再加碼...

影／雨過天青迎主燈！台灣燈會璀璨開燈 近百萬人潮元宵夜嗨翻天

元宵夜最受矚目年度盛事台灣燈會，第三度在嘉義縣治登場，晚間8時15分在絢麗煙火中畫下開燈完美句點。近百萬遊客湧入會場，在春寒夜色中仰望主燈點亮天際，隨著主燈秀與10分鐘高空煙火接力綻放，現場歡呼聲此起彼落，氣氛沸騰到最高點。

台灣燈會瑪利歐展區超好玩！ 粉絲大讚：根本是環球影城

2026年的台灣燈會於今（3）日在嘉義縣登場，今年規劃16個主題燈區，其中「超級瑪利歐・星燦嘉年華」展區最受矚目，主燈是一座高達10公尺的瑪利歐造型，展區還有多處角色主題拍照點，讓許多大小朋友等不及到現場參觀。已經參觀過的民眾也發文大讚現場宛如環球影城，除了多個拍照點之外，周邊商品更是不能錯過。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。