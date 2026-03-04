點亮元宵！台灣燈會開幕 21公尺高主燈+焰火秀引爆全場

嘉義縣第三度承辦台灣燈會，昨元宵夜開幕，高達廿一公尺主燈「光沐－世界的阿里山」以光束隨音樂節奏流轉，展現多層次造型，加上焰火秀將氣氛推向高潮。賴清德總統出席致詞時表示，今年台灣燈會與過往有諸多不同，希望點亮台灣，「國家能愈來愈好，社會能愈來愈進步，人民生活愈安居樂業」。

昨上午嘉義縣陰雨綿綿，民眾一度擔心展演是否受影響，幸好即時雨停。主燈秀登場時，在燈光變化中展現多層次造型，緊接著登場的煙火秀，金色火樹在夜空盛開，繽紛光芒倒映在人海之上，民眾仰頭讚嘆大呼「太值得了！」

嘉義縣長翁章梁說，這次燈會有十二大亮點，包括大阪世博會的「ＴＥＣＨ ＷＯＲＬＤ館」、一千台無人機的展演、二公頃瑪利歐親子專區、日本青森睡魔、世界阿里山的光沐主燈、為台灣棒球加油的ＴＥＡＭ台灣大遊行、嘉義夢燈區、愛爾蘭踢踏舞、法國飛天白馬、紙風車雨馬、明華園歌仔戲、嘉義發展燈區及煙火，還把嘉義好吃的都搬到現場。

主燈「光沐－世界的阿里山」由藝術家姚仲涵、陳威志與盧彥臣聯合創作，定位為一座「可居住的聲光劇場」，以阿里山的神木、太陽與水霧為核心意象，塔尖可旋轉的圓形光環象徵旭日東昇、塔底的大型環形螢幕則串聯台灣從海洋生成到文明發展的演進敘事，台灣燈會展期至三月十五日，期間每晚六時起共展演八場。