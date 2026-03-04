聽新聞
0:00 / 0:00

點亮元宵！台灣燈會開幕 21公尺高主燈+焰火秀引爆全場

聯合報／ 記者黃于凡魯永明李宗祐／嘉義報導
2026台灣燈會在嘉義縣舉行，主燈以「光沐」為名，象徵山林晨光灑落大地，也寓意嘉義邁向世界舞台。燈會開幕焰火施放長達10分鐘，1萬7千多發高空焰火點亮整個夜空。記者黃仲裕／攝影
2026台灣燈會在嘉義縣舉行，主燈以「光沐」為名，象徵山林晨光灑落大地，也寓意嘉義邁向世界舞台。燈會開幕焰火施放長達10分鐘，1萬7千多發高空焰火點亮整個夜空。記者黃仲裕／攝影

嘉義縣第三度承辦台灣燈會，昨元宵夜開幕，高達廿一公尺主燈「光沐－世界的阿里山」以光束隨音樂節奏流轉，展現多層次造型，加上焰火秀將氣氛推向高潮。賴清德總統出席致詞時表示，今年台灣燈會與過往有諸多不同，希望點亮台灣，「國家能愈來愈好，社會能愈來愈進步，人民生活愈安居樂業」。

昨上午嘉義縣陰雨綿綿，民眾一度擔心展演是否受影響，幸好即時雨停。主燈秀登場時，在燈光變化中展現多層次造型，緊接著登場的煙火秀，金色火樹在夜空盛開，繽紛光芒倒映在人海之上，民眾仰頭讚嘆大呼「太值得了！」

嘉義縣長翁章梁說，這次燈會有十二大亮點，包括大阪世博會的「ＴＥＣＨ ＷＯＲＬＤ館」、一千台無人機的展演、二公頃瑪利歐親子專區、日本青森睡魔、世界阿里山的光沐主燈、為台灣棒球加油的ＴＥＡＭ台灣大遊行、嘉義夢燈區、愛爾蘭踢踏舞、法國飛天白馬、紙風車雨馬、明華園歌仔戲、嘉義發展燈區及煙火，還把嘉義好吃的都搬到現場。

主燈「光沐－世界的阿里山」由藝術家姚仲涵、陳威志與盧彥臣聯合創作，定位為一座「可居住的聲光劇場」，以阿里山的神木、太陽與水霧為核心意象，塔尖可旋轉的圓形光環象徵旭日東昇、塔底的大型環形螢幕則串聯台灣從海洋生成到文明發展的演進敘事，台灣燈會展期至三月十五日，期間每晚六時起共展演八場。

阿里山 明華園 嘉義

延伸閱讀

影／高空焰火點亮夜空 台灣燈會在嘉義縣正式開幕

台灣燈會在嘉開燈 翁章梁謝天、感謝中央重新定位嘉義

台灣燈會嘉縣開幕 賴總統：與過往諸多不同 「希望點亮台灣」

影／雨過天青迎主燈！台灣燈會璀璨開燈 近百萬人潮元宵夜嗨翻天

相關新聞

點亮元宵！台灣燈會開幕 21公尺高主燈+焰火秀引爆全場

嘉義縣第三度承辦台灣燈會，昨元宵夜開幕，高達廿一公尺主燈「光沐－世界的阿里山」以光束隨音樂節奏流轉，展現多層次造型，加上焰火秀將氣氛推向高潮。賴清德總統出席致詞時表示，今年台灣燈會與過往有諸多不同，希望點亮台灣，「國家能愈來愈好，社會能愈來愈進步，人民生活愈安居樂業」。

台灣燈會嘉縣開幕 賴總統：與過往諸多不同 「希望點亮台灣」

嘉義縣承辦今年台灣燈會今晚開幕，賴清德總統致詞說，今年台灣燈會與過往有諸多不同，邀請國外單位來台製作花燈供展覽，也把大阪世博的台灣館搬回嘉義，「希望燈會點亮嘉義、點亮台灣，點亮心中的希望，希望國家能愈來愈好，社會能愈來愈進步，人民生活愈安居樂業」。

整理包／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

台彩公布2026年春節加碼方案，總金額12億創歷年新高。台彩總經理謝志宏表示，大樂透自2月12日起至3月3日連續20天每天開獎，再加碼...

影／雨過天青迎主燈！台灣燈會璀璨開燈 近百萬人潮元宵夜嗨翻天

元宵夜最受矚目年度盛事台灣燈會，第三度在嘉義縣治登場，晚間8時15分在絢麗煙火中畫下開燈完美句點。近百萬遊客湧入會場，在春寒夜色中仰望主燈點亮天際，隨著主燈秀與10分鐘高空煙火接力綻放，現場歡呼聲此起彼落，氣氛沸騰到最高點。

台灣燈會瑪利歐展區超好玩！ 粉絲大讚：根本是環球影城

2026年的台灣燈會於今（3）日在嘉義縣登場，今年規劃16個主題燈區，其中「超級瑪利歐・星燦嘉年華」展區最受矚目，主燈是一座高達10公尺的瑪利歐造型，展區還有多處角色主題拍照點，讓許多大小朋友等不及到現場參觀。已經參觀過的民眾也發文大讚現場宛如環球影城，除了多個拍照點之外，周邊商品更是不能錯過。

元宵節碰月全食「赤馬遇紅月」 命理師提醒勿犯3禁忌：小心毀財路

今（2026）年3月3日是元宵節，剛好碰到月全食，不少人擔心這天會有不祥之兆，命理師王老師提醒這天很多人會拜拜求財，但有三點禁忌一定要特別注意，以免影響到一整年的財運。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。