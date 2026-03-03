台灣燈會在嘉開燈 翁章梁謝天、感謝中央重新定位嘉義

2026台灣燈會晚間在嘉義縣治盛大開燈登場，嘉縣第三度承辦燈會，賴清德總統、交通部長陳世凱及縣長翁章梁等開燈。翁章梁致詞首先謝天，雨過天晴迎接開燈，他說，2025年至2035年是嘉義「黃金十年」，嘉義正從農業縣轉型農工大縣，進一步邁向農工科技大縣，感謝中央重新定位嘉義，讓這片土地迎來嶄新契機。

翁章梁指出，嘉義長年扮演台灣糧倉角色，未來不僅如此，更將成為全球高階晶片封裝重鎮與無人機製造研發基地，同時打造結合消費、生活、教育與休閒機能的新市鎮，朝向農業、工業、科技與消費產業均衡發展的縣市邁進。

今年燈會主題「光躍台灣，點亮嘉義」，象徵台灣之光照耀嘉義。翁章梁感謝賴清德及前總統蔡英文長期支持，讓嘉義看見台灣的光與榮耀。他提到，燈會共規畫16大燈區，其中「嘉義夢燈區」承載地方願景，盼年輕人願意返鄉就業，讓嘉義成為兼具自信與活力、連結世界的城市。

為迎接開燈，縣府團隊歷經1年密集籌備。翁章梁說，燈會順利展開是對團隊最大的肯定，但接下來13天活動強度更高，也盼鄉親持續給予支持與鼓勵。他也提及，去年丹娜絲風災重創嘉義，部分樹木尚未完全復原，但枝頭新芽象徵城市的韌性與重生，如同嘉義人面對困境仍懷抱希望與熱情。

本屆燈會規畫12大亮點，包括大阪世博Tech World館、千架無人機展演、2公頃馬力歐親子專區、日本青森睡魔燈組、世界阿里山光沐主燈、Team Taiwan棒球大遊行、嘉義發展燈區、愛爾蘭踢踏舞、法國飛天白馬、紙風車雨馬、明華園歌仔戲及煙火展演等，另匯集超過500個攤位，整合各鄉鎮市商圈與青年創業品牌，展現嘉義在地實力。

翁章梁最後強調，台灣燈會由中央、地方與民間攜手合作完成，期盼透過這場光的盛會，讓大人小孩都能留下難忘回憶，也為嘉義開啟充滿希望的下一個十年。