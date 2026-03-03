快訊

台灣燈會在嘉開燈 翁章梁謝天、感謝中央重新定位嘉義

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
2026台灣燈會晚間在嘉義縣治盛大開燈，活動結束，縣長翁章梁感謝觀光署工作人員辛勞。記者魯永明／攝影
2026台灣燈會晚間在嘉義縣治盛大開燈，活動結束，縣長翁章梁感謝觀光署工作人員辛勞。記者魯永明／攝影

2026台灣燈會晚間在嘉義縣治盛大開燈登場，嘉縣第三度承辦燈會，賴清德總統、交通部長陳世凱及縣長翁章梁等開燈。翁章梁致詞首先謝天，雨過天晴迎接開燈，他說，2025年至2035年是嘉義「黃金十年」，嘉義正從農業縣轉型農工大縣，進一步邁向農工科技大縣，感謝中央重新定位嘉義，讓這片土地迎來嶄新契機。

翁章梁指出，嘉義長年扮演台灣糧倉角色，未來不僅如此，更將成為全球高階晶片封裝重鎮與無人機製造研發基地，同時打造結合消費、生活、教育與休閒機能的新市鎮，朝向農業、工業、科技與消費產業均衡發展的縣市邁進。

今年燈會主題「光躍台灣，點亮嘉義」，象徵台灣之光照耀嘉義。翁章梁感謝賴清德及前總統蔡英文長期支持，讓嘉義看見台灣的光與榮耀。他提到，燈會共規畫16大燈區，其中「嘉義夢燈區」承載地方願景，盼年輕人願意返鄉就業，讓嘉義成為兼具自信與活力、連結世界的城市。

為迎接開燈，縣府團隊歷經1年密集籌備。翁章梁說，燈會順利展開是對團隊最大的肯定，但接下來13天活動強度更高，也盼鄉親持續給予支持與鼓勵。他也提及，去年丹娜絲風災重創嘉義，部分樹木尚未完全復原，但枝頭新芽象徵城市的韌性與重生，如同嘉義人面對困境仍懷抱希望與熱情。

本屆燈會規畫12大亮點，包括大阪世博Tech World館、千架無人機展演、2公頃馬力歐親子專區、日本青森睡魔燈組、世界阿里山光沐主燈、Team Taiwan棒球大遊行、嘉義發展燈區、愛爾蘭踢踏舞、法國飛天白馬、紙風車雨馬、明華園歌仔戲及煙火展演等，另匯集超過500個攤位，整合各鄉鎮市商圈與青年創業品牌，展現嘉義在地實力。

翁章梁最後強調，台灣燈會由中央、地方與民間攜手合作完成，期盼透過這場光的盛會，讓大人小孩都能留下難忘回憶，也為嘉義開啟充滿希望的下一個十年。

燈會 台灣燈會 翁章梁 嘉義

元宵夜台灣燈會開燈碰上雨天地震有驚無險落幕 翁章梁謝天

昨晚元宵夜，台灣燈會第三度在嘉義縣點亮主燈，卻在雨過天晴接連遭遇2起地震插曲。所幸有驚無險，活動平安落幕。主辦單位統計，整晚人流進進出出近百萬人次，在綿密維安與秩序管控下，民眾安心賞燈，為這場燈會寫下難忘篇章。

點亮元宵！台灣燈會開幕 21公尺高主燈+焰火秀引爆全場

嘉義縣第三度承辦台灣燈會，昨元宵夜開幕，高達廿一公尺主燈「光沐－世界的阿里山」以光束隨音樂節奏流轉，展現多層次造型，加上焰火秀將氣氛推向高潮。賴清德總統出席致詞時表示，今年台灣燈會與過往有諸多不同，希望點亮台灣，「國家能愈來愈好，社會能愈來愈進步，人民生活愈安居樂業」。

台灣燈會嘉縣開幕 賴總統：與過往諸多不同 「希望點亮台灣」

嘉義縣承辦今年台灣燈會今晚開幕，賴清德總統致詞說，今年台灣燈會與過往有諸多不同，邀請國外單位來台製作花燈供展覽，也把大阪世博的台灣館搬回嘉義，「希望燈會點亮嘉義、點亮台灣，點亮心中的希望，希望國家能愈來愈好，社會能愈來愈進步，人民生活愈安居樂業」。

整理包／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

台彩公布2026年春節加碼方案，總金額12億創歷年新高。台彩總經理謝志宏表示，大樂透自2月12日起至3月3日連續20天每天開獎，再加碼...

影／雨過天青迎主燈！台灣燈會璀璨開燈 近百萬人潮元宵夜嗨翻天

元宵夜最受矚目年度盛事台灣燈會，第三度在嘉義縣治登場，晚間8時15分在絢麗煙火中畫下開燈完美句點。近百萬遊客湧入會場，在春寒夜色中仰望主燈點亮天際，隨著主燈秀與10分鐘高空煙火接力綻放，現場歡呼聲此起彼落，氣氛沸騰到最高點。

