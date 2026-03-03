快訊

文化部長李遠不慎跌倒左手臂骨折 文化部：一切平安請各界放心

影／雨過天青迎主燈！台灣燈會璀璨開燈 近百萬人潮元宵夜嗨翻天

不是第一次？西門町伴手禮店遭爆「坑殺外國客」 韓客怒秀收據勸同鄉別來

台灣燈會嘉縣開幕 賴總統：與過往諸多不同 「希望點亮台灣」

聯合報／ 記者魯永明黃于凡李宗祐／嘉義報導
嘉義縣承辦今年台灣燈會，今晚開幕。記者魯永明／攝影
嘉義縣承辦今年台灣燈會，今晚開幕。記者魯永明／攝影

嘉義縣承辦今年台灣燈會今晚開幕，賴清德總統致詞說，今年台灣燈會與過往有諸多不同，邀請國外單位來台製作花燈供展覽，也把大阪世博的台灣館搬回嘉義，「希望燈會點亮嘉義、點亮台灣，點亮心中的希望，希望國家能愈來愈好，社會能愈來愈進步，人民生活愈安居樂業」。

嘉義縣長翁章梁說，嘉義人是用鄉下人辦喜事心情，來歡迎全國以及世界的好朋友，今年台灣燈會的主題是「光躍台灣，點亮嘉義」，就是希望台灣在世界的光可以點亮嘉義，也謝謝賴清德總統、蔡英文前總統的支持，這7年來讓嘉義可以看見台灣的光，分享台灣的榮耀。

台灣燈會有16個燈區，其中有1個嘉義夢燈區，「我們有一個夢，希望我們的孩子想回來嘉義就業，可以回的來」、「我們有一個夢，希望未來嘉義，人人有自信，土地充滿活力」、「我們有一個夢，希望未來嘉義不只是台灣的嘉義也是世界的嘉義」。

翁章梁指出，燈會12大亮點，大阪世博會的Tech World館、1000台無人機的展演、2公頃的瑪利歐親子專區、日本青森睡魔、世界阿里山的光沐主燈、為台灣棒球加油的team台灣大遊行、嘉義夢燈區、愛爾蘭踢踏舞、法國飛天白馬、紙風車雨馬、明華園歌仔戲、嘉義發展燈區及煙火，還有把嘉義好吃的都搬來現場，超過500個攤位。

翁章梁說，2025至2035是嘉義的黃金十年，嘉義從農業縣轉型為農工大縣，再蛻變為農工科技大縣，感謝天佑嘉義，中央重新定位嘉義、發展嘉義及地方和所有促進嘉義發展力量，大家合力催生一個新的嘉義，讓嘉義人充滿自信，土地充滿活力，「希望這次這道光可以永遠點亮嘉義」。

交通部長陳世凱說，大家都說台灣燈會要加一，加一就是嘉義，而台灣燈會辦37屆，嘉義已辦第3次，象徵嘉義人的好客，這次相信全國鄉親前來，一定會有滿滿回憶。

這次主燈是以阿里山神木做為發想，上面看到科技燈光、影音展示，上面還會看到去年嘉義承受很大的風災，把當時風倒木也砌在整個展覽上，象徵嘉義人永續、堅強概念，整個燈區從過去農工大縣，到現在賴總統支持下，現在也要成為科技大縣，所以在欣賞過程中，能看到嘉義的轉變、台灣的轉變。

陳世凱說，賴總統指導國家很重要「觀光立國」願景下，感謝鄉親很努力在全國各地觀光，今年春節住房率比去年提升3％，更可喜可賀的是嘉義拔得頭籌，有6成以上住房率，相信過年的紅盤會持續到台灣燈會；行政院核定今年要啟動「北迴之巔、微笑南台灣」計畫，微笑南灣計畫就是以嘉義的北回歸線為起點，把南台灣做成台灣亮點，邁向觀光兆元產值目標。

賴清德說，中央大力支持下，嘉義縣拓展到農工科技大縣，未來最重要無人機的基地、全世界最先進且數量最大的封裝測試基地，台積電的廠就在嘉縣，嘉縣未來發展前景可期，嘉縣就是用這樣自信，第三度爭取台灣燈會在嘉義舉辦。

賴清德指出，今年台灣燈會與過往有諸多不同，第一是邀請國外單位來台製作花燈供展覽，第二，台灣在大阪世博的場館搬回嘉義，也感謝翁縣長率領團隊用1年高強度準備，用嘉縣故事、台灣故事創作花燈，用故事敘事方式作展覽，可說是精采可期。

賴清德也說，台灣燈會30多年來已走出台灣特色，贏得國際肯定，Discovery描述台灣燈會是國際上非常重要有代表性活動之一，甚至有國際旅遊刊物稱譽台灣燈會是沒有雲霄飛車的迪士尼樂園，「我光站在這裡，舉目望去，每一區都非常精彩，每個花燈都非常漂亮」，邀請全國鄉親不要錯過今年台灣燈會，「希望燈會點亮嘉義、點亮台灣，點亮心中的希望，希望國家能愈來愈好，社會能愈來愈進步，人民生活愈安居樂業」。

嘉義縣承辦今年台灣燈會，今晚開幕。記者魯永明／攝影
嘉義縣承辦今年台灣燈會，今晚開幕。記者魯永明／攝影

嘉義縣承辦今年台灣燈會，今晚開幕。記者魯永明／攝影
嘉義縣承辦今年台灣燈會，今晚開幕。記者魯永明／攝影

賴清德總統今晚出席台灣燈會開幕，表示希望燈會點亮嘉義、點亮台灣,點亮心中的希望，希望國家能愈來愈好，社會能愈來愈進步，人民生活愈安居樂業。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統今晚出席台灣燈會開幕，表示希望燈會點亮嘉義、點亮台灣，點亮心中的希望，希望國家能愈來愈好，社會能愈來愈進步，人民生活愈安居樂業。記者黃仲裕／攝影

賴清德 台灣燈會 翁章梁 嘉義 陳世凱

相關新聞

台灣燈會嘉縣開幕 賴總統：與過往諸多不同 「希望點亮台灣」

整理包／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

台彩公布2026年春節加碼方案，總金額12億創歷年新高。台彩總經理謝志宏表示，大樂透自2月12日起至3月3日連續20天每天開獎，再加碼...

台灣燈會瑪利歐展區超好玩！ 粉絲大讚：根本是環球影城

2026年的台灣燈會於今（3）日在嘉義縣登場，今年規劃16個主題燈區，其中「超級瑪利歐・星燦嘉年華」展區最受矚目，主燈是一座高達10公尺的瑪利歐造型，展區還有多處角色主題拍照點，讓許多大小朋友等不及到現場參觀。已經參觀過的民眾也發文大讚現場宛如環球影城，除了多個拍照點之外，周邊商品更是不能錯過。

元宵節碰月全食「赤馬遇紅月」 命理師提醒勿犯3禁忌：小心毀財路

今（2026）年3月3日是元宵節，剛好碰到月全食，不少人擔心這天會有不祥之兆，命理師王老師提醒這天很多人會拜拜求財，但有三點禁忌一定要特別注意，以免影響到一整年的財運。

3月3日元宵節15禁忌一次看！別借人錢、不宜剪髮「斷送財氣」

2026年3月3日元宵節，象徵農曆新年的圓滿收尾。這天人們賞花燈、猜燈謎、吃湯圓，寓意團圓與幸福，也為新一年點亮希望與祝福。

3月3日是元宵節補今年頭運 備好888元發財金紅包可旺半年

本月3日是農曆正月十五日元宵節，因正月又稱為元月，夜稱為「宵」，正月十五又是一年的第一個月圓夜，漢文帝就將它定為「元宵節」，又稱「元夜」或「元夕」，命理師楊登嵙說，元宵是補年頭運的日子，也是求財、補財庫的最好時機，可以帶旺今年上半年財運。

