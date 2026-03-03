快訊

已向當事警員道歉！基隆派出所長指導洗警用機車 「抹車吮指」被記申誡

影／雨過天青迎主燈！台灣燈會璀璨開燈 近百萬人潮元宵夜嗨翻天

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
元宵夜最受矚目年度盛事台灣燈會，第三度在嘉義縣治登場，晚間8時15分在絢麗煙火中畫下開燈完美句點。記者魯永明／攝影
元宵夜最受矚目年度盛事台灣燈會，第三度在嘉義縣治登場，晚間8時15分在絢麗煙火中畫下開燈完美句點。近百萬遊客湧入會場，在春寒夜色中仰望主燈點亮天際，隨著主燈秀與10分鐘高空煙火接力綻放，現場歡呼聲此起彼落，氣氛沸騰到最高點。

晚間主燈秀登場時，雷射光束隨音樂節奏流轉，科技與藝術交織出震撼視覺饗宴。主燈在燈光變化中展現多層次造型，象徵新一年蓬勃希望與祝福。緊接著登場的煙火秀更將現場情緒推向高潮，金色火樹在夜空盛開，繽紛光芒倒映在人海之上，許多民眾高舉手機紀錄難忘畫面，也有人牽著家人孩子仰頭讚嘆，大呼「太值得了！」

回顧這一天，天氣一度成為最大變數。活動開始前，突如其來降雨讓縣府與遊客心情忐忑，讓人擔心精彩展演是否受影響。不過就在晚間重頭戲登場前，天空放晴，彷彿為燈會揭開最合適的序幕。民眾笑說「老天爺也來湊熱鬧」，為元宵夜添上一段戲劇性轉折。

縣長翁章梁開心表示，從下午看到陰雨心情七上八下，到晚間放晴後終於鬆一口氣，心情宛如洗三溫暖。他感謝所有工作團隊堅守崗位，也感謝天公作美，讓主燈與煙火能順利呈現。他說，大家辛苦1年。看見滿場民眾露出笑容、掌聲不斷，一切辛勞都值得。

今年燈會融合在地文化與創新科技，不僅主燈吸睛，周邊燈區同樣人潮洶湧。親子提燈穿梭其間，攤販香氣與歡笑聲交織，構成一幅熱鬧溫馨的元宵畫面。從雨中守候到晴空綻放，這場燈會不只是光影盛宴，更成為許多人心中難忘的元宵記憶。

今年燈會重頭戲「主燈」，邀請到藝術家姚仲涵、陳威志與盧彥臣聯合創作高達21公尺的《光沐—世界的阿里山》，並將其定位為一座「可居住的聲光劇場」。作品以阿里山的神木、太陽與水霧為核心意象，對應「光、水、木」構成的作品名「光沐」。塔尖可旋轉的圓形光環象徵旭日東昇；塔底的大型環形螢幕，則串聯台灣從海洋生成到文明發展的演進敘事。

地面層24條放射光束結合每半小時一次3分鐘聲光劇場，每晚自18:00起共展演8場，引領觀眾沉浸於島嶼生成的節奏之中。

相關新聞

台灣燈會嘉縣開幕 賴總統：與過往諸多不同 「希望點亮台灣」

嘉義縣承辦今年台灣燈會今晚開幕，賴清德總統致詞說，今年台灣燈會與過往有諸多不同，邀請國外單位來台製作花燈供展覽，也把大阪世博的台灣館搬回嘉義，「希望燈會點亮嘉義、點亮台灣，點亮心中的希望，希望國家能愈來愈好，社會能愈來愈進步，人民生活愈安居樂業」。

整理包／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

台彩公布2026年春節加碼方案，總金額12億創歷年新高。台彩總經理謝志宏表示，大樂透自2月12日起至3月3日連續20天每天開獎，再加碼...

影／雨過天青迎主燈！台灣燈會璀璨開燈 近百萬人潮元宵夜嗨翻天

元宵夜最受矚目年度盛事台灣燈會，第三度在嘉義縣治登場，晚間8時15分在絢麗煙火中畫下開燈完美句點。近百萬遊客湧入會場，在春寒夜色中仰望主燈點亮天際，隨著主燈秀與10分鐘高空煙火接力綻放，現場歡呼聲此起彼落，氣氛沸騰到最高點。

台灣燈會瑪利歐展區超好玩！ 粉絲大讚：根本是環球影城

2026年的台灣燈會於今（3）日在嘉義縣登場，今年規劃16個主題燈區，其中「超級瑪利歐・星燦嘉年華」展區最受矚目，主燈是一座高達10公尺的瑪利歐造型，展區還有多處角色主題拍照點，讓許多大小朋友等不及到現場參觀。已經參觀過的民眾也發文大讚現場宛如環球影城，除了多個拍照點之外，周邊商品更是不能錯過。

元宵節碰月全食「赤馬遇紅月」 命理師提醒勿犯3禁忌：小心毀財路

今（2026）年3月3日是元宵節，剛好碰到月全食，不少人擔心這天會有不祥之兆，命理師王老師提醒這天很多人會拜拜求財，但有三點禁忌一定要特別注意，以免影響到一整年的財運。

3月3日元宵節15禁忌一次看！別借人錢、不宜剪髮「斷送財氣」

2026年3月3日元宵節，象徵農曆新年的圓滿收尾。這天人們賞花燈、猜燈謎、吃湯圓，寓意團圓與幸福，也為新一年點亮希望與祝福。

