「2026台灣燈會」嘉義登場 金門跨海行銷超萌阿特IP氣偶超吸睛

「2026台灣燈會在嘉義」今天盛大揭幕，金門縣政府特別跨海設展，以觀光IP「阿特」、風獅爺與戴勝氣偶吸引目光，主打「相遇金門：跳島趣」，並結合抽獎、自由行產品與旅展行銷，力拚把賞燈人潮轉化為實際旅遊動能。

縣府指出，金門與嘉義每日皆有航班往返，兩地城隍信仰淵源深厚，此次參展延續縣長陳福海「友善金門、多元旅遊」理念，盼藉燈會高人氣，將金門觀光熱度帶向全台。縣府也感謝嘉義縣政府協助展出事宜，讓金門能在燈會舞台完整呈現島嶼風情。

展區最大亮點之一，是首度公開亮相的「超萌坐姿阿特」，搭配風獅爺與戴勝氣偶，成為民眾合影焦點，為同步推廣金門觀光與在地品牌，縣府攜手金酒公司推出限量金酒造型燈箱，現場發送即引發排隊收藏熱潮，替展區增添話題。

近年金門觀光成績亮眼，共有7處景點入選「台灣觀光100亮點」，其中「經武酒窖」獲「十大亮點獎」，「後浦十六藝文特區」、「習山湖公園」與「陳景蘭洋樓」奪下「最佳人氣獎」。縣府此次也將得獎景點元素融入展區，設置觀光資訊站，強化旅遊推廣。

為讓燈會人氣轉為實際旅遊動能，活動期間（3月3日至3月15日），金門旅行業者組成PAK聯盟，推出彈性「機＋酒」自由行專案，主打行程多元、價格實惠，吸引民眾安排離島假期。

互動活動方面，民眾只要與金門觀光IP氣偶合影，上傳臉書即可參加「週週抽金門機票」；今天的開幕日更加碼抽出「金門五星假期・夜未眠」套票，內容含來回機票及金湖飯店住宿，讓賞燈民眾有機會直飛金門體驗離島風情。

此外，現場還推出「按讚抽機票」活動，民眾至金門觀光資訊站按讚「樂遊金門」與「金門阿特」臉書專頁，即可參加遊戲，獲得限量小物與旅展專用摸彩券。相關摸彩活動將延續至ATTA台中旅展、高雄國際旅展及台北TTE旅展的金門館抽出機票等獎項，將行銷戰線從嘉義燈會一路拉長至夏季旅展檔期。

本屆燈會於3月3日至3月15日在嘉義縣展出，平日開放時間為下午2時至晚間10時，假日自上午10時至晚間10時。縣府表示，未來將持續推出系列行銷活動，擴大金門觀光聲量，邀請全台民眾規劃一趟跳島之旅。

金門縣府首度公開亮相的觀光IP「超萌坐姿阿特」，搭配風獅爺與戴勝氣偶，成為民眾爭相拍照打卡的焦點。圖／金門縣政府提供

金門縣府跨海參加「2026台灣燈會在嘉義」，現場推介金門的觀光亮點，希望邀請民眾來金門作客。圖／金門縣政府提供