憂心嘉縣台灣燈會遇降雨 翁章梁拜廟祈求天公作美

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義縣長翁章梁出席矯正署開燈儀式。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁出席矯正署開燈儀式。記者李宗祐／攝影

近日嘉義降雨擔憂台灣燈會受影響，嘉義縣長翁章梁出席矯正署燈王活動時表示，上午走訪宮廟時祈求老天幫忙，希望天氣轉好讓活動順利進行，心中一直祈禱「千萬不要下雨」，接近11時雨勢趨緩，中央氣象署資料顯示降雨機率不低，他仍持續祈求要挺住。

中華花燈藝術學會理事長陳佳揚表示，面對降雨，現場花燈均有完善的防水應變。製作過程中已指導參賽作者針對燈泡、電線相接處進行加強包覆，進場前也通過電路測試，縣府教育處並安排人員巡視維護，民眾不必擔心漏電。

針對本屆花燈評審標準，陳佳揚表示，機關團體組共有77件作品，評分側重於骨架線條、燈光配置、布料配色、色彩細緻度及整體的創意理念。他指出，矯正機關的作品水準逐年提升，評審標準也隨之嚴謹，期待能細緻呈現創作理念。

此次燈會亮點包含首度與任天堂合作的「瑪利歐親子專區」，並準備10萬個小提燈分送民眾。此外，現場還有日本青森睡魔祭工藝，以及配合世界棒球經典賽舉行的「挺台灣大遊行」，邀請愛爾蘭踢踏舞、紙風車劇團等表演團隊參與。

陳佳揚提醒賞燈民眾，每一座花燈都是參賽者嘔心瀝血的成果，呼籲民眾「動眼不動手」，切勿觸碰或拍打以免損壞。他也表示，雨天地面濕滑，民眾行走時須注意安全，並以純觀賞的方式來品嘗這些藝術心血。

嘉義縣長翁章梁出席矯正署開燈儀式合影。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁出席矯正署開燈儀式合影。記者李宗祐／攝影

