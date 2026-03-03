快訊

台灣燈會瑪利歐展區超好玩！ 粉絲大讚：根本是環球影城

聯合新聞網／ 綜合報導
2026台灣燈會備受矚目的「超級瑪利歐・星燦嘉年華」展區，結合燈光展示、角色造型與互動設計，規畫適合親子與各年齡層共同參與的主題燈區，還有販售限定商品。聯合報系記者胡瑞玲／攝影
2026台灣燈會備受矚目的「超級瑪利歐・星燦嘉年華」展區，結合燈光展示、角色造型與互動設計，規畫適合親子與各年齡層共同參與的主題燈區，還有販售限定商品。聯合報系記者胡瑞玲／攝影

2026年的台灣燈會於今（3）日在嘉義縣登場，今年規劃16個主題燈區，其中「超級瑪利歐・星燦嘉年華」展區最受矚目，主燈是一座高達10公尺的瑪利歐造型，展區還有多處角色主題拍照點，讓許多大小朋友等不及到現場參觀。已經參觀過的民眾也發文大讚現場宛如環球影城，除了多個拍照點之外，周邊商品更是不能錯過。

有網友在Threads發文表示，自己因為工作的身分提前進到台灣燈會，他大讚現場的工作人員臉上都帶著笑容，讓人感覺好像走進大阪環球影城；另外，會場規定大家拍照都要排隊，這樣不僅可避免路人入鏡，也能拍到角色的正面照。

原PO還說燈會的瑪利歐周邊商品也很吸引人，當中的限定產品「無敵星托特包」CP值最高，一個不到300元，另外3款購物袋也值得收藏。除了好拍、好逛、好買以外，現場還有「Nintendo Switch 2 」的體驗區，工作人員還會耐心地教你玩，非常值得排隊。

貼文引起不少瑪利歐迷的關注，「哇！根本環球影城」、「真的超用心，不用去環球影城，就有在環球影城裡的很滿的開心情緒！必去」、「這應該是近十年來最優秀的燈會了吧」、「台北人羨慕」、「簡直打造出台版環球影城，太吸睛了」，還有許多人搶著要買瑪利歐周邊商品，「竟然在台灣燈會可以買到瑪利歐周邊商品」、「托特包太值得買了吧」、「完蛋了， 我沒有預期看個燈會要噴錢包，這下怎麼辦？」、「得先把錢錢準備好！這區要買爆」。

這次的嘉義台灣燈會以「光躍台灣・點亮嘉義」為核心，規劃了16個主題燈區，其中12大必看亮點包含主燈「光沐—世界的阿里山」、開燈煙火秀與無人機展演。展演節目則邀請紙風車劇團、明華園總團、法國飛天白馬秀及愛爾蘭踢踏舞等國際級團隊輪番上陣。此外，深受親子歡迎的「超級瑪利歐・星燦嘉年華」燈區與大阪世博「TECH WORLD館」也是本次重點。

台灣燈會 環球影城 瑪利歐

