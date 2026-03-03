快訊

中台灣燈會心願發射站遭爆文字審查 民政局：不可能限制任何言論

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
中台灣燈會的心願發射站遭網友爆料文字審查，台中市政府澄清，是人潮太多導致系統過載，絕對沒有限制任何言論。圖／台中市政府提供
中台灣燈會的心願發射站遭網友爆料文字審查，台中市政府澄清，是人潮太多導致系統過載，絕對沒有限制任何言論。圖／台中市政府提供

台中市政府舉辦中台灣燈會，今天是最後一天，有民眾爆料，互動區的「心願發射站」可以發送「回歸祖國」，卻不能發送「台灣獨立」，質疑是文字審查。民政局長吳世瑋澄清，不可能限制任何言論，是因為當晚人數眾多，操作系統發生問題。

一名網友在社群平台threads上爆料，昨晚去中央公園參觀燈會，看到心願發射站的互動區可以掃QRCode發送心願，有人發送的心願是「回歸祖國」，令其非常不舒服，打算發送「台灣獨立」，送出後系統卻出現「您的畫作包含不適當內容無法發出」，質疑是文字審查。

民進黨立委何欣純也在該篇文章下回應，表示如果屬實，是非常嚴重且無法忍耐的事情，台灣人民享有言論自由，即使在燈會，只要不涉及違法或煽動仇恨，公共平台都不應該差別審查特定政治言論，她會進一步了解狀況。

民政局說明，關於心願發射站操作異常的狀況，主因是昨日人潮較多，短時間內系統的使用頻率超過原始設計的負載量，才會出現異常，影響部分送出功能，目前已經恢復正常，互動裝置本身沒有限制文字內容。

吳世瑋強調，台中市政府絕對不會做文字篩選，尊重大家表達意願，不管是「中華民國萬歲」還是「台灣獨立」，都打得上去，系統設定本身就沒有任何限制；他也提醒，雖然不會限制言論，但如果在許願牆上罵人或涉及誹謗，可能要負另外法律責任。

中台灣燈會今天是最後一天，台中市長盧秀燕表示，到昨天為止，已有635萬人次參觀，超過去年的500萬人次，再創歷史新高，建議民眾把握今天最後機會，帶著姆明小提燈觀賞燈會。

燈會 盧秀燕 台中市

台灣燈會瑪利歐展區超好玩！ 粉絲大讚：根本是環球影城

2026年的台灣燈會於今（3）日在嘉義縣登場，今年規劃16個主題燈區，其中「超級瑪利歐・星燦嘉年華」展區最受矚目，主燈是一座高達10公尺的瑪利歐造型，展區還有多處角色主題拍照點，讓許多大小朋友等不及到現場參觀。已經參觀過的民眾也發文大讚現場宛如環球影城，除了多個拍照點之外，周邊商品更是不能錯過。

猜燈謎、送小花燈 松山慈祐宮歡迎信眾同慶元宵

台北市松山區公所與松山慈祐宮3日於廟前廣場舉辦「2026錫口文化節——元宵猜燈謎晚會」，不少民眾熱情參與。包括松山區區長鄭朝元、松山慈祐宮董事長陳玉峰、松山國小校長陳冠英等貴賓出席共襄盛舉。陳玉峰致詞時表示，猜燈謎、提燈籠皆為元宵節重要民俗文化，松山慈祐宮自正月初九起於廟內展示學生花燈作品，邀請大眾前來欣賞，共同歡度節慶。

鹽水蜂炮啟炮 台灣燈會試燈 北港燈會踩街

今天元宵節，台南鹽水蜂炮昨天啟炮，展開二天一夜遶境活動，今晚九時鹽水國中的三座主炮城點燃，預估六十萬支蜂炮齊發達到最高潮；另，雲林縣北港燈會昨千人踩街，嘉義縣承辦台灣燈會昨晚試燈、今盛大登場，充滿節慶喜氣。

