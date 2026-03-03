台灣燈會台電百人守護電力 現場打卡可兌換限量咖啡

台灣燈會在嘉義登場，預計吸引大量人潮，為確保活動穩定供電，台電嘉義區營業處動員100多名人力，提前啟動穩定供電專案，並於現場設置「城市暖光咖啡館」，完成APP註冊即享限量咖啡。處長許墩貴表示，燈會期間用電量集中，區處已完成變電所及線路巡檢，並於開燈時段派人進駐會場，確保供電容量充足。

台電在燈區重要開關場所安排專人駐守，並準備小型緊急發電機，若遇突發事故可即時支援重要路口號誌。同時提醒燈區內線業者加強自有設備檢測，從源頭確保運轉安全。除了守護電力，台電也與縣府合作設置「城市暖光咖啡館」，透過光影互動與節能宣導推廣永續理念。民眾自3月3日起前往燈會特色市集公益攤位（編號407），完成指定APP註冊或打卡，即可兌換限量咖啡。

台電嘉義區處表示，將以嚴謹態度守護燈會電力，民眾如遇用電異常可撥打1911客服專線。台電透過全方位的電力維護與節能活動，邀請民眾一同響應節能減碳，讓這場盛事在充足且穩定的電力支援下圓滿進行。

2026台灣燈會在嘉義熱鬧登場，台電完成變電所及線路巡檢，並專人駐點確保設備穩定運轉。圖／台電嘉義區處提供

城市暖光咖啡館推節能永續，燈會現場完成APP註冊可兌換限量咖啡。圖／台電嘉義區處提供