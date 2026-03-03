鹽水蜂炮啟炮 台灣燈會試燈 北港燈會踩街

今天元宵節，台南鹽水蜂炮昨天啟炮，展開二天一夜遶境活動，今晚九時鹽水國中的三座主炮城點燃，預估六十萬支蜂炮齊發達到最高潮；另，雲林縣北港燈會昨千人踩街，嘉義縣承辦台灣燈會昨晚試燈、今盛大登場，充滿節慶喜氣。

鹽水蜂炮昨就相當熱鬧，市長黃偉哲等人點燃鞭炮，遶境陣頭隨即出發；今年炮城約近兩百座，市議員王宣貿與友人則於武廟旁點燃首座，約五萬支蜂炮「咻、咻、咻」炸射，民眾直言盼「愈炸愈發」。

鹽水蜂炮遶境陣頭昨晚聚集武廟前，由上午兩條遶境路線增加為四條，廟前大批人潮擠得水洩不通，前往土庫、菜寮等聚落遶境，熱情信眾在遶境隊伍所經之處設香案恭迎，更不時有大小座炮城施放，入夜傳來陣陣爆裂聲，許多人勇敢趨前體驗犁蜂炮快感。

台灣燈會昨晚試燈，阿里山神木主燈展演，氣勢磅礡。記者李宗祐／攝影

交通部常務次長林國顯、嘉義縣長翁章梁昨晚帶領台灣燈會試燈，阿里山神木主燈進行三分多鐘音樂、燈光展演，氣勢磅礡，內容象徵多元美麗台灣；中華電信董事長簡志誠將主燈模型贈送翁章梁，翁說，縣府能承辦這樣盛大的燈會，靠的不只是縣府團隊，也靠中央各部會與企業夥伴的支持，公私協力才能做得這麼完整。

台灣燈會最受期待燈區之一「超級瑪利歐主題燈區」昨也公開，高達十公尺的瑪利歐搭配星星元素與燈光設計，有多處角色主題拍照點，還規畫遊戲體驗區。

雲林縣北港朝天宮和雲縣府主辦的北港燈會，昨攜手笨港文教基金會及各學校社團舉行元宵踩街，由朝天宮董事長蔡咏鍀在朝天宮主殿引燃萬年聖火、縣長張麗善帶領提燈遊街，千人隊伍手提各式小燈籠，在陣頭引導下穿梭大街小巷。