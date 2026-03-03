快訊

川普：對伊朗的真正重擊很快會來 不希望戰爭拖太久

聽新聞
0:00 / 0:00

鹽水蜂炮啟炮 台灣燈會試燈 北港燈會踩街

聯合報／ 記者謝進盛李宗祐蔡維斌／連線報導
台南鹽水蜂炮昨天啟炮，入夜陣頭遶境，蜂炮四竄炸射，吸引民眾體驗。記者謝進盛／攝影
台南鹽水蜂炮昨天啟炮，入夜陣頭遶境，蜂炮四竄炸射，吸引民眾體驗。記者謝進盛／攝影

今天元宵節，台南鹽水蜂炮昨天啟炮，展開二天一夜遶境活動，今晚九時鹽水國中的三座主炮城點燃，預估六十萬支蜂炮齊發達到最高潮；另，雲林縣北港燈會昨千人踩街，嘉義縣承辦台灣燈會昨晚試燈、今盛大登場，充滿節慶喜氣。

鹽水蜂炮昨就相當熱鬧，市長黃偉哲等人點燃鞭炮，遶境陣頭隨即出發；今年炮城約近兩百座，市議員王宣貿與友人則於武廟旁點燃首座，約五萬支蜂炮「咻、咻、咻」炸射，民眾直言盼「愈炸愈發」。

鹽水蜂炮遶境陣頭昨晚聚集武廟前，由上午兩條遶境路線增加為四條，廟前大批人潮擠得水洩不通，前往土庫、菜寮等聚落遶境，熱情信眾在遶境隊伍所經之處設香案恭迎，更不時有大小座炮城施放，入夜傳來陣陣爆裂聲，許多人勇敢趨前體驗犁蜂炮快感。

台灣燈會昨晚試燈，阿里山神木主燈展演，氣勢磅礡。記者李宗祐／攝影
台灣燈會昨晚試燈，阿里山神木主燈展演，氣勢磅礡。記者李宗祐／攝影

交通部常務次長林國顯、嘉義縣長翁章梁昨晚帶領台灣燈會試燈，阿里山神木主燈進行三分多鐘音樂、燈光展演，氣勢磅礡，內容象徵多元美麗台灣；中華電信董事長簡志誠將主燈模型贈送翁章梁，翁說，縣府能承辦這樣盛大的燈會，靠的不只是縣府團隊，也靠中央各部會與企業夥伴的支持，公私協力才能做得這麼完整。

台灣燈會最受期待燈區之一「超級瑪利歐主題燈區」昨也公開，高達十公尺的瑪利歐搭配星星元素與燈光設計，有多處角色主題拍照點，還規畫遊戲體驗區。

雲林縣北港朝天宮和雲縣府主辦的北港燈會，昨攜手笨港文教基金會及各學校社團舉行元宵踩街，由朝天宮董事長蔡咏鍀在朝天宮主殿引燃萬年聖火、縣長張麗善帶領提燈遊街，千人隊伍手提各式小燈籠，在陣頭引導下穿梭大街小巷。

朝天宮 遶境 林國顯

延伸閱讀

台灣燈會3月3日嘉義登場 主燈「光沐－世界的阿里山」正式亮相

影／鹽水蜂炮入夜炸裂吸遊客 明天元宵主場地60萬支蜂炮齊發

台南鹽水蜂炮啟炮 民眾體驗炸射震撼威力

北港武德宮盛唐服裝慶元宵 重現盛世上元燈節風華

相關新聞

鹽水蜂炮啟炮 台灣燈會試燈 北港燈會踩街

今天元宵節，台南鹽水蜂炮昨天啟炮，展開二天一夜遶境活動，今晚九時鹽水國中的三座主炮城點燃，預估六十萬支蜂炮齊發達到最高潮；另，雲林縣北港燈會昨千人踩街，嘉義縣承辦台灣燈會昨晚試燈、今盛大登場，充滿節慶喜氣。

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

台彩公布2026年春節加碼方案，總金額12億創歷年新高。台彩總經理謝志宏表示，大樂透自2月12日起至3月3日連續20天每天開獎，再加碼...

影／中台灣燈會賞燈突破555萬人次 最後倒數3天

2026中台灣燈會吸引人潮，遊客下雨也撐傘觀看，統計至昨晚人潮已突破555萬人次，超越去年燈會的總參觀人次，今年燈會倒數計時中，只剩3天。

身披繁花與彩虹 紙風車「雨馬」踏入台灣燈會！獻34場燈光秀6場精華版

2026年台灣燈會將於嘉義縣盛大登場，紙風車劇團製作的客家親子劇《雨馬》，也於馬年再度回歸，來到嘉義燈會演出。透過燈光、戲劇與故事的交會，為台灣囝仔獻上溫柔而堅定的祝福。

3月3日是元宵節補今年頭運 備好888元發財金紅包可旺半年

本月3日是農曆正月十五日元宵節，因正月又稱為元月，夜稱為「宵」，正月十五又是一年的第一個月圓夜，漢文帝就將它定為「元宵節」，又稱「元夜」或「元夕」，命理師楊登嵙說，元宵是補年頭運的日子，也是求財、補財庫的最好時機，可以帶旺今年上半年財運。

堅持十年的古早味！議長張清照搖元宵 百餘人「搖」出節慶味

為迎接元宵節，台中市議會議長張清照傳承傳統文化逾十年，今年再度與清水生活美學協會攜手，舉辦元宵節「搖元宵」DIY活動，共...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。