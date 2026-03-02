2026台灣燈會嘉義贈燈儀式 阿里山主題主燈亮相

台灣燈會贈燈儀式今天晚於燈會主舞台舉行，由交通部次長林國顯代表出席，在各界代表共同見證主燈移交，宣告這場國際級盛事正式啟動。嘉義縣長翁章梁表示，這次燈會以世界級的阿里山為主題，邀請全國及世界各地民眾來嘉義看燈，更能品嘗嘉義知名的咖啡與茶。

林國顯表示，台灣燈會是全台重要的年度活動，也是帶領大眾認識台灣的窗口。今年主燈以「光沐-世界阿里山」為主題，由中華電信贊助，並由民間設計團隊將阿里山精髓、山林及環保精神融入其中。燈會規畫1個主燈、2個副燈區及22個燈區，共計超過600盞燈火共同輝映，預期吸引大量海內外遊客湧入嘉義。

翁章梁指出，阿里山在2025年入選為紐約時報全世界52個必遊景點之一，這次燈會將這份驕傲與燈藝結合，展現嘉義獨特魅力。此外，燈會期間適逢世界棒球經典賽，3月8日將上演中華隊與韓國隊對決，民眾可聚集在燈會現場為中華隊加油。他也提到，嘉義從農業大縣逐步轉型為「農工科技大縣」，建立無人機、航太等產業鏈，這場燈會展現出嘉義的文化與科技能量。

燈會由交通部與嘉義縣政府合作主辦，觀光署投入多項創新策畫，包含與日本任天堂公司合作、日本青森睡魔、TEAM TAIWAN大遊行及Tech World台灣館。活動從3月3日持續到3月15日，受惠於228連假，近日已有民眾提前湧入大林火車站與阿里山燈區。縣府表示，嘉義擁有豐富山海美景，民眾賞燈之餘，還能到山上欣賞櫻花或到海邊享用海產，感受視覺與感官盛宴。

2026台灣燈會嘉義贈燈儀式啟動，阿里山主題主燈光耀世界。記者李宗祐／攝影

