聽新聞
0:00 / 0:00

2026台灣燈會嘉義贈燈儀式 阿里山主題主燈亮相

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
2026台灣燈會嘉義贈燈儀式啟動，阿里山主題主燈光耀世界。記者李宗祐／攝影
2026台灣燈會嘉義贈燈儀式啟動，阿里山主題主燈光耀世界。記者李宗祐／攝影

台灣燈會贈燈儀式今天晚於燈會主舞台舉行，由交通部次長林國顯代表出席，在各界代表共同見證主燈移交，宣告這場國際級盛事正式啟動。嘉義縣長翁章梁表示，這次燈會以世界級的阿里山為主題，邀請全國及世界各地民眾來嘉義看燈，更能品嘗嘉義知名的咖啡與茶。

林國顯表示，台灣燈會是全台重要的年度活動，也是帶領大眾認識台灣的窗口。今年主燈以「光沐-世界阿里山」為主題，由中華電信贊助，並由民間設計團隊將阿里山精髓、山林及環保精神融入其中。燈會規畫1個主燈、2個副燈區及22個燈區，共計超過600盞燈火共同輝映，預期吸引大量海內外遊客湧入嘉義。

翁章梁指出，阿里山在2025年入選為紐約時報全世界52個必遊景點之一，這次燈會將這份驕傲與燈藝結合，展現嘉義獨特魅力。此外，燈會期間適逢世界棒球經典賽，3月8日將上演中華隊與韓國隊對決，民眾可聚集在燈會現場為中華隊加油。他也提到，嘉義從農業大縣逐步轉型為「農工科技大縣」，建立無人機、航太等產業鏈，這場燈會展現出嘉義的文化與科技能量。

燈會由交通部與嘉義縣政府合作主辦，觀光署投入多項創新策畫，包含與日本任天堂公司合作、日本青森睡魔、TEAM TAIWAN大遊行及Tech World台灣館。活動從3月3日持續到3月15日，受惠於228連假，近日已有民眾提前湧入大林火車站與阿里山燈區。縣府表示，嘉義擁有豐富山海美景，民眾賞燈之餘，還能到山上欣賞櫻花或到海邊享用海產，感受視覺與感官盛宴。

2026台灣燈會嘉義贈燈儀式啟動，阿里山主題主燈光耀世界。記者李宗祐／攝影
2026台灣燈會嘉義贈燈儀式啟動，阿里山主題主燈光耀世界。記者李宗祐／攝影

2026台灣燈會嘉義贈燈儀式啟動，阿里山主題主燈光耀世界。記者李宗祐／攝影
2026台灣燈會嘉義贈燈儀式啟動，阿里山主題主燈光耀世界。記者李宗祐／攝影

2026台灣燈會嘉義贈燈儀式啟動，阿里山主題主燈光耀世界。記者李宗祐／攝影
2026台灣燈會嘉義贈燈儀式啟動，阿里山主題主燈光耀世界。記者李宗祐／攝影

翁章梁 中華隊 林國顯

延伸閱讀

嘉義燈會12亮點拚逾2030萬參展人次 觀光署預估將創造超過270億產值

嘉義燈會3月3日登場 兩燈區先點燈

台灣燈會3月3日嘉義登場 10分鐘萬發煙火秀震撼夜空

台灣燈會宗教燈區好神「抵嘉」 AR技術結合傳統門神迎賓

相關新聞

鹽水蜂炮啟炮 台灣燈會試燈 北港燈會踩街

今天元宵節，台南鹽水蜂炮昨天啟炮，展開二天一夜遶境活動，今晚九時鹽水國中的三座主炮城點燃，預估六十萬支蜂炮齊發達到最高潮；另，雲林縣北港燈會昨千人踩街，嘉義縣承辦台灣燈會昨晚試燈、今盛大登場，充滿節慶喜氣。

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

台彩公布2026年春節加碼方案，總金額12億創歷年新高。台彩總經理謝志宏表示，大樂透自2月12日起至3月3日連續20天每天開獎，再加碼...

2026台灣燈會嘉義贈燈儀式 阿里山主題主燈亮相

台灣燈會贈燈儀式今天晚於燈會主舞台舉行，由交通部次長林國顯代表出席，在各界代表共同見證主燈移交，宣告這場國際級盛事正式啟動。嘉義縣長翁章梁表示，這次燈會以世界級的阿里山為主題，邀請全國及世界各地民眾來嘉義看燈，更能品嘗嘉義知名的咖啡與茶。

影／鹽水蜂炮入夜炸裂吸遊客 明天元宵主場地60萬支蜂炮齊發

2天1夜的台南鹽水蜂炮民俗遶境活動，在歷經白天遶境後，今晚陣頭再度聚集武廟前現場匯集約30座大小神轎，大批遊客將廟前擠得水洩不通，遶境隊伍晚間7時許依據既定路線魚貫出發，吸引遊客不畏蜂炮趨前體驗犁蜂炮快感。

影／中台灣燈會賞燈突破555萬人次 最後倒數3天

2026中台灣燈會吸引人潮，遊客下雨也撐傘觀看，統計至昨晚人潮已突破555萬人次，超越去年燈會的總參觀人次，今年燈會倒數計時中，只剩3天。

身披繁花與彩虹 紙風車「雨馬」踏入台灣燈會！獻34場燈光秀6場精華版

2026年台灣燈會將於嘉義縣盛大登場，紙風車劇團製作的客家親子劇《雨馬》，也於馬年再度回歸，來到嘉義燈會演出。透過燈光、戲劇與故事的交會，為台灣囝仔獻上溫柔而堅定的祝福。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。