北港燈會引燃朝天宮萬年聖火 4千人提燈遊行慶元宵

台灣花燈原鄉的雲林縣北港朝天宮和雲林縣府主辦北港燈會，今晚攜手笨港文教基金會及各學校社團，舉行115年「駿馬呈祥慶元宵」元宵千人踩街，由朝天宮董事長蔡咏鍀在主殿引燃萬年聖火後，縣長張麗善帶領展開盛大的提燈遊街，點亮元宵的節慶喜氣，熱鬧滾滾。

迎接元宵燈會，雲林縣府攜手笨港媽祖文教基金會，結合北港鎮公所、朝天宮及在地機關社團與學校，今晚間舉辦「駿馬呈祥慶元宵」千人提燈踩街大遊行，由朝天宮董事長蔡咏鍀引燃媽祖萬年聖火後，約4千人集結提燈踩街，展現北港深厚宗教文化底蘊與傳統花燈工藝特色。

千人隊伍人人手提各式小燈籠，在陣頭引導下穿梭大街小巷，帶動濃濃的元宵熱鬧喜氣，沿途民眾互道「元宵快樂！」立委張嘉郡、文觀處長謝明璇、北港鎮長蕭美文、笨港文教基金會董事長吳俊宏等人共襄盛舉，場面盛大熱鬧。

張麗善表示，每年北港元宵提燈踩街習俗逾數千人參加，承載先民迎春祈福的文化記憶，是地方不可或缺民俗盛事，透過聖火引燃與千人提燈，象徵薪火相傳、祈願平安，也讓北港古鎮在彩燈映照下，展現獨特人文風貌。

吳俊宏指出，元宵又稱為「小過年」，北港是花燈原鄉，也是國內電動花燈發源地，早年燈節盛會，來自全國各地到北港賞燈的人潮，萬頭鑽動，為延傳北港特有的元宵提燈遊行的習俗，基金會每年號召超過3、4千人一起提燈遊行，人手一只象徵吉祥如意的創意燈籠，還有活潑逗趣的變妝隊伍、樂團及各種民俗藝陣沿途穿插演出，感受古早燈節喜氣。

雲林縣府和朝天宮、笨港文教基金會舉辦「駿馬呈祥慶元宵」千人提燈大遊行，為元宵燈節增添喜氣，場面熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影

