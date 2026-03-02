快訊

北港燈會引燃朝天宮萬年聖火 4千人提燈遊行慶元宵

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林縣府和朝天宮、笨港文教基金會舉辦「駿馬呈祥慶元宵」千人提燈大遊行，為元宵燈節增添喜氣，場面熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
台灣花燈原鄉的雲林縣北港朝天宮和雲林縣府主辦北港燈會，今晚攜手笨港文教基金會及各學校社團，舉行115年「駿馬呈祥慶元宵」元宵千人踩街，由朝天宮董事長蔡咏鍀在主殿引燃萬年聖火後，縣長張麗善帶領展開盛大的提燈遊街，點亮元宵的節慶喜氣，熱鬧滾滾。

迎接元宵燈會，雲林縣府攜手笨港媽祖文教基金會，結合北港鎮公所、朝天宮及在地機關社團與學校，今晚間舉辦「駿馬呈祥慶元宵」千人提燈踩街大遊行，由朝天宮董事長蔡咏鍀引燃媽祖萬年聖火後，約4千人集結提燈踩街，展現北港深厚宗教文化底蘊與傳統花燈工藝特色。

千人隊伍人人手提各式小燈籠，在陣頭引導下穿梭大街小巷，帶動濃濃的元宵熱鬧喜氣，沿途民眾互道「元宵快樂！」立委張嘉郡、文觀處長謝明璇、北港鎮長蕭美文、笨港文教基金會董事長吳俊宏等人共襄盛舉，場面盛大熱鬧。

張麗善表示，每年北港元宵提燈踩街習俗逾數千人參加，承載先民迎春祈福的文化記憶，是地方不可或缺民俗盛事，透過聖火引燃與千人提燈，象徵薪火相傳、祈願平安，也讓北港古鎮在彩燈映照下，展現獨特人文風貌。

吳俊宏指出，元宵又稱為「小過年」，北港是花燈原鄉，也是國內電動花燈發源地，早年燈節盛會，來自全國各地到北港賞燈的人潮，萬頭鑽動，為延傳北港特有的元宵提燈遊行的習俗，基金會每年號召超過3、4千人一起提燈遊行，人手一只象徵吉祥如意的創意燈籠，還有活潑逗趣的變妝隊伍、樂團及各種民俗藝陣沿途穿插演出，感受古早燈節喜氣。

雲林縣府和朝天宮、笨港文教基金會舉辦「駿馬呈祥慶元宵」千人提燈大遊行，為元宵燈節增添喜氣，場面熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府和朝天宮、笨港文教基金會舉辦「駿馬呈祥慶元宵」千人提燈大遊行，為元宵燈節增添喜氣，場面熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府和朝天宮、笨港文教基金會舉辦「駿馬呈祥慶元宵」千人提燈大遊行，為元宵燈節增添喜氣，場面熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
張麗善 張嘉郡 董事長

台灣燈會瑪利歐展區超好玩！ 粉絲大讚：根本是環球影城

2026年的台灣燈會於今（3）日在嘉義縣登場，今年規劃16個主題燈區，其中「超級瑪利歐・星燦嘉年華」展區最受矚目，主燈是一座高達10公尺的瑪利歐造型，展區還有多處角色主題拍照點，讓許多大小朋友等不及到現場參觀。已經參觀過的民眾也發文大讚現場宛如環球影城，除了多個拍照點之外，周邊商品更是不能錯過。

猜燈謎、送小花燈 松山慈祐宮歡迎信眾同慶元宵

台北市松山區公所與松山慈祐宮3日於廟前廣場舉辦「2026錫口文化節——元宵猜燈謎晚會」，不少民眾熱情參與。包括松山區區長鄭朝元、松山慈祐宮董事長陳玉峰、松山國小校長陳冠英等貴賓出席共襄盛舉。陳玉峰致詞時表示，猜燈謎、提燈籠皆為元宵節重要民俗文化，松山慈祐宮自正月初九起於廟內展示學生花燈作品，邀請大眾前來欣賞，共同歡度節慶。

鹽水蜂炮啟炮 台灣燈會試燈 北港燈會踩街

今天元宵節，台南鹽水蜂炮昨天啟炮，展開二天一夜遶境活動，今晚九時鹽水國中的三座主炮城點燃，預估六十萬支蜂炮齊發達到最高潮；另，雲林縣北港燈會昨千人踩街，嘉義縣承辦台灣燈會昨晚試燈、今盛大登場，充滿節慶喜氣。

