影／南投燈會狂吸360萬人 許淑華卻嘆氣：受1因素影響難創新高

南投燈會上月14日登場，本周日將（8日）閉幕。唯受今年年假較長、下雨等影響，衝擊活動人潮，縣長許淑華今坦言，至228雖已累積360萬參觀人次，帶動周邊商機約2.5億元，但預估今年燈會人潮難突破去年550萬人次的最高紀錄。

「2026南投燈會」今年循往例在會展中心及貓羅溪畔舉行，但突破以往單一主燈形式，採「雙主燈」策展，新創主燈「凌光之翼」為展翼飛馬會隨音樂節奏轉動定時展演，另座主燈則修復12年前台灣燈會主燈「龍駒騰躍」成夢幻獨角獸。

此外，今年燈會更與日本人氣IP「反應過激的貓」聯名合作規畫專屬大型燈區，還有「共融之光燈區」、「幻影馬戲團燈區」共11個主題燈區，燈會活動也於上月14日情人節登場，經過農曆春節及228連假，將於本周日的三八婦女節閉幕。

南投縣長許淑華今主持縣務會議，感謝同仁春節及228連假期間犧牲假期，輪值留守燈會服務民眾，確保燈會活動品質，讓鄉親及遊客能更輕鬆自在暢遊；但也坦言，受到今年9天年假較長影響，不少民眾出國旅遊，地方活動人潮受影響。

許淑華說，統計上月14日開幕至28日止，南投燈會雖已累積達360萬參觀人次，帶動周邊商機約2.5億元，唯展期即將進入尾聲，剩最後一周，經評估參觀人數恐無法超越去年550萬人次的最高紀錄，但整體燈會活動仍受到不少好評。

她強調，今年燈會人潮雖未突破去年規模，但整體園區動線、花燈及參觀品質等以最好的方式來規畫，幻影馬戲團燈區更融入旋轉木馬、海盜船等遊樂設施，猶如遊樂園，受親子族群青睞，後續盤點需改進及相關經驗作為明年燈會規畫參考。

南投縣長許淑華今主持縣務會議，感謝府內同仁犧牲假期輪值燈會服務民眾，也坦言受今年年假較長影響，不少民眾出國旅遊，地方活動人潮受影響。記者賴香珊／攝影

2026南投燈會能賞花燈，還有水舞煙火秀、歌手藝人演出等，活動將於3月8日閉幕。圖／南投縣政府提供

南投縣長許淑華2日坦言， 2026南投燈會至228連假雖已累積360萬參觀人次，帶動周邊約2.5億商機，但預估燈會人潮無法突破去年的550萬人次。本報資料照