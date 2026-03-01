聽新聞
影／中台灣燈會賞燈突破555萬人次 最後倒數3天
2026中台灣燈會吸引人潮，遊客下雨也撐傘觀看，統計至昨晚人潮已突破555萬人次，超越去年燈會的總參觀人次，今年燈會倒數計時中，只剩3天。
台中市觀旅局長陳美秀表示，2026中台灣燈會場面浩大，更是今年最讓人驚豔與感動的燈會，許多已到現場N刷的網友分享「今年燈會超好看、沒想過中台灣燈會可以這麼漂亮、錯過這波真的會心痛！」
陳美秀說，2026中台灣燈會展現佳績感謝市民家人以行動支持，台中天氣穩定、遊客口碑瘋傳及全台社群大量曝光也是三大關鍵，成功吸引外縣市民眾來賞燈。
觀旅局提醒，近日天氣不穩，隨身攜帶雨具，也推薦各地民眾踴躍搭乘假日接駁專車，在台中捷運市政府站、松竹站（台鐵松竹火車站）皆可搭乘接駁車直抵會場，下車即賞燈！賞燈現場還有「揪馬吉」主題市集可逛，超過百攤人氣美食、文創品牌與胖卡餐車齊聚，還有共食休憩區、街頭藝人演出、親子DIY體驗與璀璨燈海相伴。
