身披繁花與彩虹 紙風車「雨馬」踏入台灣燈會！獻34場燈光秀6場精華版

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
2026年台灣燈會將於嘉義縣盛大登場，紙風車劇團製作的客家親子劇《雨馬》，也於馬年再度回歸，來到嘉義燈會演出。透過燈光、戲劇與故事的交會，為台灣囝仔獻上溫柔而堅定的祝福。

《雨馬》由客家委員會與紙風車劇團攜手製作，改編自作家小野的繪本故事，於2021年推出。作品誕生於全球新冠疫情蔓延、人心不安的時代背景，許多孩子因疫情而無法外出、失去日常生活的快樂。《雨馬》以高10公尺、長13公尺的巨型裝置，身披繁花與彩虹色彩，象徵溫柔而堅定的守護力量；彩虹則代表雨後和平與幸福的約定，祈願世界的孩子能重新回到笑聲之中。

《雨馬》融合繪本敘事、客家文化元素與大型藝術裝置，透過簡單卻深刻的故事，讓不同年齡、不同背景的觀眾，都能在同一個場域中產生共鳴。

紙風車表示，「馬」象徵前行、勇氣與自由，是陪伴孩子成長的重要意象；而《雨馬》正是一匹陪伴孩子長大的「幸福馬」。《雨馬》不僅是一齣親子劇，更是一件結合戲劇與視覺藝術的創作。透過孩子與雨馬的旅程，邀請觀眾重新思考勇氣、陪伴與希望的意義，也讓藝術成為安放情緒、撫慰人心的力量。

「《雨馬》是為孩子而創作的一匹馬，也是一份來自大人世界的承諾。紙風車文教基金會張敏宜執行長表示，此次《雨馬》在燈會有34場燈光秀、6場精華版演出，希望用最溫柔、最有力量的方式，告訴孩子——就算遇到風雨，也一定會有人陪你一起往前走。」。

此外，《雨馬》精華版演出與燈光秀場次中，將安排現場互動問答活動，準備限量小禮物與觀眾同樂，讓孩子在參與過程中留下難忘回憶。更特別的是，活動期間還有機會獲得可愛的「小雨馬布偶」，將燈會的幸福祝福帶回家。

燈會 紙風車 台灣燈會

