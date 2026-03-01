台灣燈會踩街3日嘉義登場 日韓菲紐團隊輪番上陣

台灣燈會的踩街活動將在3日登場，將有來自日本、韓國、菲律賓、紐西蘭及台灣在地的20組頂尖表演團隊，在嘉義縣政府前廣場的嘉朴公路段，以踩街方式輪番上陣。

「2026台灣燈會」將於3月3日至3月15日在嘉義登場，規劃有「主展區」及「縣府展區」（嘉義縣政府前廣場及周邊場域）2大展區。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，台灣燈會踩街活動將在3月3日下午1時30分熱鬧登場，將有來自日本、韓國、菲律賓、紐西蘭及台灣在地20組頂尖表演團隊，搶先在嘉義縣政府前廣場的嘉朴公路段以踩街方式輪番上陣。

觀光署指出，參加踩街的團體包含來自日本北海道、名古屋、三重縣、高知縣共4支的Yosakoi團隊，將在踩街道路上重現日本夜來祭慶典街頭狂熱氛圍；菲律賓Pinta Flores舞團則以華麗繽紛色彩與節奏，展現南洋熱情；紐西蘭毛利文化表演團以震撼的Haka戰舞與現場互動；韓國春川市立偶劇院逗趣的巨大偶戲表演，預計將吸引無數小朋友目光。

觀光署說明，在地傑出團隊雯翔舞團與三昧堂創意木偶團隊合作，共同展現嘉義鹿草全台獨家的放火馬元宵祭典，嘉義縣街舞代表隊、太保市姊妹花舞蹈團、FOCASA馬戲團及朴子電音三太子等團隊帶來充滿活力及歡樂精彩表演，加上阿里山鄒族風笛euvuvu表演藝術團、布袋內田慶和軒北管、嘉義民族管弦樂團及深受小朋友喜愛的紙風車劇團等團隊一同參與。