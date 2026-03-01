快訊

台灣燈會踩街3日嘉義登場 日韓菲紐團隊輪番上陣

中央社／ 台北1日電

台灣燈會的踩街活動將在3日登場，將有來自日本、韓國、菲律賓、紐西蘭及台灣在地的20組頂尖表演團隊，在嘉義縣政府前廣場的嘉朴公路段，以踩街方式輪番上陣。

「2026台灣燈會」將於3月3日至3月15日在嘉義登場，規劃有「主展區」及「縣府展區」（嘉義縣政府前廣場及周邊場域）2大展區。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，台灣燈會踩街活動將在3月3日下午1時30分熱鬧登場，將有來自日本、韓國、菲律賓、紐西蘭及台灣在地20組頂尖表演團隊，搶先在嘉義縣政府前廣場的嘉朴公路段以踩街方式輪番上陣。

觀光署指出，參加踩街的團體包含來自日本北海道、名古屋、三重縣、高知縣共4支的Yosakoi團隊，將在踩街道路上重現日本夜來祭慶典街頭狂熱氛圍；菲律賓Pinta Flores舞團則以華麗繽紛色彩與節奏，展現南洋熱情；紐西蘭毛利文化表演團以震撼的Haka戰舞與現場互動；韓國春川市立偶劇院逗趣的巨大偶戲表演，預計將吸引無數小朋友目光。

觀光署說明，在地傑出團隊雯翔舞團與三昧堂創意木偶團隊合作，共同展現嘉義鹿草全台獨家的放火馬元宵祭典，嘉義縣街舞代表隊、太保市姊妹花舞蹈團、FOCASA馬戲團及朴子電音三太子等團隊帶來充滿活力及歡樂精彩表演，加上阿里山鄒族風笛euvuvu表演藝術團、布袋內田慶和軒北管、嘉義民族管弦樂團及深受小朋友喜愛的紙風車劇團等團隊一同參與。

台灣燈會 北海道 嘉義

相關新聞

影／中台灣燈會賞燈突破555萬人次 最後倒數3天

2026中台灣燈會吸引人潮，遊客下雨也撐傘觀看，統計至昨晚人潮已突破555萬人次，超越去年燈會的總參觀人次，今年燈會倒數計時中，只剩3天。

身披繁花與彩虹 紙風車「雨馬」踏入台灣燈會！獻34場燈光秀6場精華版

2026年台灣燈會將於嘉義縣盛大登場，紙風車劇團製作的客家親子劇《雨馬》，也於馬年再度回歸，來到嘉義燈會演出。透過燈光、戲劇與故事的交會，為台灣囝仔獻上溫柔而堅定的祝福。

3月3日是元宵節補今年頭運 備好888元發財金紅包可旺半年

本月3日是農曆正月十五日元宵節，因正月又稱為元月，夜稱為「宵」，正月十五又是一年的第一個月圓夜，漢文帝就將它定為「元宵節」，又稱「元夜」或「元夕」，命理師楊登嵙說，元宵是補年頭運的日子，也是求財、補財庫的最好時機，可以帶旺今年上半年財運。

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

台彩公布2026年春節加碼方案，總金額12億創歷年新高。台彩總經理謝志宏表示，大樂透自2月12日起至3月3日連續20天每天開獎，再加碼...

堅持十年的古早味！議長張清照搖元宵 百餘人「搖」出節慶味

為迎接元宵節，台中市議會議長張清照傳承傳統文化逾十年，今年再度與清水生活美學協會攜手，舉辦元宵節「搖元宵」DIY活動，共...

廣角鏡／福馬天燈 平溪升空

新北平溪天燈節昨晚在平溪國中登場，吸引大批國內外遊客熱情參與，今年以馬年為主題打造三盞廿呎福馬主燈，由市長侯友宜等人寫下...

