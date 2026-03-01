嘉義燈會三月三日登場 兩燈區先點燈

台灣燈會三月三日起在嘉義登場，「光之新徑─嘉義夢」、「再。嘉義鄉村藝術行動燈區」兩個燈區率先點燈，縣長翁章梁昨晚與近百人一起走入燈海，在天燈寫上「農工科技科技轉型、黃金十年嘉義夢」，為台灣燈會點亮第一道光，見證光影啟動的重要時刻。

翁章梁持魔法棒點亮燈區，閃耀夜空，照亮國際地景藝術家王文志作品「光之新徑─嘉義夢」，燈區的天燈也在空中飄起，近百人不畏小雨參與點燈、拍下美景，藝術家王文志及策展人向家弘分享創作理念，展現公民美學的藝術能量。

文觀局說，「光之新徑─嘉義夢」燈區以大型竹構藝術結合光影科技裝置，作品下方打造三公尺高空間，可進入嬉戲玩耍；「再。嘉義鄉村藝術行動」以公民美學為能量，今年聚焦溪口、大林、民雄、梅山及阿里山等地，結合在地文化特色，與居民共創十三件燈會作品。

翁章梁說，嘉義近年把握關鍵契機，勇敢轉型，從農業升級到科技產業布局，嘉義人的自信也隨之回來，這片土地正展現嶄新活力，嘉義人一起團結為家鄉投入行動、為夢想努力，城市就會被點亮。