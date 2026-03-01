聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義燈會三月三日登場 兩燈區先點燈

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
二○二六台灣燈會在嘉義，「光之新徑－嘉義夢」、「再。嘉義鄉村藝術行動」燈區昨晚率先點燈。記者黃于凡／攝影
二○二六台灣燈會在嘉義，「光之新徑－嘉義夢」、「再。嘉義鄉村藝術行動」燈區昨晚率先點燈。記者黃于凡／攝影

台灣燈會三月三日起在嘉義登場，「光之新徑─嘉義夢」、「再。嘉義鄉村藝術行動燈區」兩個燈區率先點燈，縣長翁章梁昨晚與近百人一起走入燈海，在天燈寫上「農工科技科技轉型、黃金十年嘉義夢」，為台灣燈會點亮第一道光，見證光影啟動的重要時刻。

翁章梁持魔法棒點亮燈區，閃耀夜空，照亮國際地景藝術家王文志作品「光之新徑─嘉義夢」，燈區的天燈也在空中飄起，近百人不畏小雨參與點燈、拍下美景，藝術家王文志及策展人向家弘分享創作理念，展現公民美學的藝術能量。

文觀局說，「光之新徑─嘉義夢」燈區以大型竹構藝術結合光影科技裝置，作品下方打造三公尺高空間，可進入嬉戲玩耍；「再。嘉義鄉村藝術行動」以公民美學為能量，今年聚焦溪口、大林、民雄、梅山及阿里山等地，結合在地文化特色，與居民共創十三件燈會作品。

翁章梁說，嘉義近年把握關鍵契機，勇敢轉型，從農業升級到科技產業布局，嘉義人的自信也隨之回來，這片土地正展現嶄新活力，嘉義人一起團結為家鄉投入行動、為夢想努力，城市就會被點亮。

農曆過年 春節 馬年

延伸閱讀

台灣燈會2燈區率先點燈 天燈升空民眾不畏細雨搶拍

TEAM TAIWAN大遊行集結千人演出 為世界棒球經典賽中華隊加油

台灣燈會宗教燈區好神「抵嘉」 AR技術結合傳統門神迎賓

2026台灣燈會在嘉義 規劃7處萬格免費停車場

相關新聞

嘉義燈會三月三日登場 兩燈區先點燈

台灣燈會三月三日起在嘉義登場，「光之新徑─嘉義夢」、「再。嘉義鄉村藝術行動燈區」兩個燈區率先點燈，縣長翁章梁昨晚與近百人...

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

台彩公布2026年春節加碼方案，總金額12億創歷年新高。台彩總經理謝志宏表示，大樂透自2月12日起至3月3日連續20天每天開獎，再加碼...

堅持十年的古早味！議長張清照搖元宵 百餘人「搖」出節慶味

為迎接元宵節，台中市議會議長張清照傳承傳統文化逾十年，今年再度與清水生活美學協會攜手，舉辦元宵節「搖元宵」DIY活動，共...

廣角鏡／福馬天燈 平溪升空

新北平溪天燈節昨晚在平溪國中登場，吸引大批國內外遊客熱情參與，今年以馬年為主題打造三盞廿呎福馬主燈，由市長侯友宜等人寫下...

台灣燈會3月3日嘉義登場 10分鐘萬發煙火秀震撼夜空

嘉義縣政府與交通部觀光署共同主辦今年台灣燈會，將於3月3日至15日盛大登場，縣府今天公布開燈日重磅亮點，當晚將施放長達1...

元宵節碰月全食「赤馬遇紅月」 命理師提醒勿犯3禁忌：小心毀財路

今（2026）年3月3日是元宵節，剛好碰到月全食，不少人擔心這天會有不祥之兆，命理師王老師提醒這天很多人會拜拜求財，但有三點禁忌一定要特別注意，以免影響到一整年的財運。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。