堅持十年的古早味！議長張清照搖元宵 百餘人「搖」出節慶味

為迎接元宵節，台中市議會議長張清照傳承傳統文化逾十年，今年再度與清水生活美學協會攜手，舉辦元宵節「搖元宵」DIY活動，共吸引超過90組、百餘人報名參加，不僅親子家庭共樂，大人小孩一起拿起竹篩、奮力搖動，利用不斷滾動，接著再過水沾濕，讓每一個紅豆餡均勻的裹上糯米粉，大約重複十次後，就能做出一顆顆又大又圓的手工元宵，難得的元宵初體驗，也讓大家直呼好好玩。

議長張清照表示，元宵節是中華傳統重要節慶之一，透過搖元宵活動不僅能讓孩子了解元宵節的由來與文化意涵，更能讓祖孫三代、親子之間在動手做的過程中增進感情，是兼具教育與趣味的親子體驗；活動吸引許多家長帶著孩子前來體驗，從捏紅豆內餡開始，在協會人員的指導下，大夥照著步驟，親手搖出一顆顆飽滿的白色元宵，更有年輕世代組隊體驗，現場歡笑聲不斷。

張清照說，每逢元宵佳節便與清水生活美學協會共同舉辦「搖元宵」活動，至今已持續十多年，深受在地民眾喜愛，今年活動於連續假日舉行，報名反應熱烈，多達90餘組、逾100人共同參與親子搖元宵活動，自己更親自下場示範，熟練地搖出10顆湯圓，並在現場逐一指導親子操作技巧。

清水生活美學協會老師在現場傳授搖元宵訣竅，強調製作元宵的過程需使用糯米粉，先捏好紅豆內餡，再反覆沾水、滾粉，來回重複十多次，並拿捏好手勁與力道，方能搖出圓潤飽滿的湯圓，看到議長與民眾親切互動，活動現場歡笑連連，眾多第一次體驗搖元宵的大人與孩子均表示，過程新鮮有趣，自己搖出來的元宵更加Q彈好吃。