廣角鏡／福馬天燈 平溪升空

聯合報／ 記者葉信菉
新北平溪天燈節昨晚在平溪國中登場，吸引大批國內外遊客熱情參與。記者葉信菉／攝影
新北平溪天燈節昨晚在平溪國中登場，吸引大批國內外遊客熱情參與。記者葉信菉／攝影

新北平溪天燈節昨晚在平溪國中登場，吸引大批國內外遊客熱情參與，今年以馬年為主題打造三盞廿呎福馬主燈，由市長侯友宜等人寫下新年願望後帶頭施放，上千盞天燈也分九波在眾人驚嘆聲中冉冉升空，搭配「馬驫奔騰」光雕秀投影相互輝映，照亮平溪夜空。

農曆過年 春節 馬年

