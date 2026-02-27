聽新聞
0:00 / 0:00
台灣燈會3月3日嘉義登場 10分鐘萬發煙火秀震撼夜空
嘉義縣政府與交通部觀光署共同主辦今年台灣燈會，將於3月3日至15日盛大登場，縣府今天公布開燈日重磅亮點，當晚將施放長達10分鐘的中高空煙火秀，總發數高達1萬7000發。縣長翁章梁表示，誠摯邀請全國民眾3月3日齊聚嘉義，共同仰望璀璨夜空，見證光芒綻放的感動時刻，為期13天的燈會活動正式啟航。
本次煙火展演以「天馬行空・馳騁銀河」為主軸，規畫「啟程・曙光初現」、「焰舞・燃燒千里」及「飛躍・極境之光」三大篇章。首章以金色煙火象徵天馬啟程；次章以紅金色火焰展現奔馳力量；壓軸則以多層次煙火交錯齊發，營造飛越銀河的壯闊畫面，最大施放尺寸達12吋。
縣府表示，整體編排透過中高空煙火錯落施放，從地面燈景延伸至天際線，打造立體視覺效果。施放高度與節奏經精密設計，在10分鐘內呈現由溫暖鋪陳到高潮迸發的敘事曲線，展現專業級節慶規格。
燈區現場被列為最佳觀賞地點，屆時主燈、特色燈區裝置與煙火將交織成「天地共構」畫面，形成前景、主體與天際線三層次交融構圖。煙火將於3月3日晚間8時5分準時施放，縣府提醒民眾依循指引就位，並多加利用大眾運輸及接駁服務，以因應同步啟動的交通管制措施。
🐴金馬報喜迎新年
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。