台灣燈會3月3日嘉義登場 10分鐘萬發煙火秀震撼夜空

嘉義縣政府與交通部觀光署共同主辦今年台灣燈會，將於3月3日至15日盛大登場，縣府今天公布開燈日重磅亮點，當晚將施放長達10分鐘的中高空煙火秀，總發數高達1萬7000發。縣長翁章梁表示，誠摯邀請全國民眾3月3日齊聚嘉義，共同仰望璀璨夜空，見證光芒綻放的感動時刻，為期13天的燈會活動正式啟航。

本次煙火展演以「天馬行空・馳騁銀河」為主軸，規畫「啟程・曙光初現」、「焰舞・燃燒千里」及「飛躍・極境之光」三大篇章。首章以金色煙火象徵天馬啟程；次章以紅金色火焰展現奔馳力量；壓軸則以多層次煙火交錯齊發，營造飛越銀河的壯闊畫面，最大施放尺寸達12吋。

縣府表示，整體編排透過中高空煙火錯落施放，從地面燈景延伸至天際線，打造立體視覺效果。施放高度與節奏經精密設計，在10分鐘內呈現由溫暖鋪陳到高潮迸發的敘事曲線，展現專業級節慶規格。

燈區現場被列為最佳觀賞地點，屆時主燈、特色燈區裝置與煙火將交織成「天地共構」畫面，形成前景、主體與天際線三層次交融構圖。煙火將於3月3日晚間8時5分準時施放，縣府提醒民眾依循指引就位，並多加利用大眾運輸及接駁服務，以因應同步啟動的交通管制措施。 2026台灣燈會公布開燈日亮點，天馬行空主題煙火秀長達10分鐘。圖／嘉義縣政府提供 嘉縣府公布台灣燈會煙火模擬12吋大尺寸煙火打造天地共構美景。圖／嘉義縣政府提供 2026台灣燈會3月3日嘉義登場， 1.7萬發中高空煙火秀震撼序幕。圖／嘉義縣政府提供