元宵節碰月全食「赤馬遇紅月」 命理師提醒勿犯3禁忌：小心毀財路

聯合新聞網／ 綜合報導
今年元宵節遇到月全食，命理老師提醒這天有三點禁忌要注意，以免影響自己的財運。示意圖／AI生成
今年元宵節遇到月全食，命理老師提醒這天有三點禁忌要注意，以免影響自己的財運。示意圖／AI生成

今（2026）年3月3日是元宵節，剛好碰到月全食，不少人擔心這天會有不祥之兆，命理師王老師提醒這天很多人會拜拜求財，但有三點禁忌一定要特別注意，以免影響到一整年的財運。

王老師表示，因為今年是赤馬年，元宵節又遇紅月（月全食），原本圓滿的能量被遮蔽住，因此才有人認為這一天會有不祥之兆，但的確有一些禁忌要特別注意。

第一，不要隨便借錢

王老師說不論跟別人借錢還是借錢給別人都不好，因為這天借別人錢等於順便把好運借出去，「肉包子打狗、財氣難回頭」，而跟別人借錢，則會有損貴人運。

第二，不要動怒

王老師表示，「赤馬紅月」還動怒，等於火上加火，會燒掉好財路。他提醒元宵節這天凡事求個「圓」，這樣才能接下天官大帝賜下的福氣。

第三，拜拜避開月全食時間

元宵節這天很多人會拜拜求財補財庫，王老師提醒要避開月全食發生的時間，也不要在這個時間做跟財務有關的重大決定。

王老師說元宵節這天白天的能量非常好，建議早點起床拜拜，就能夠讓今年順風、順水，馬上來財。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

農曆過年 春節 馬年 元宵節 月全食

相關新聞

熱血元宵！台南鹽水蜂炮5路線下周開炸、台東炸寒單搶先登場

元宵節將至，台南鹽水蜂炮三月二日起神轎遶境開炸，隔天元宵節晚間進入高潮，並於鹽水國中操場施放三座長逾十二公尺的主炮城；另...

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

台彩公布2026年春節加碼方案，總金額12億創歷年新高。台彩總經理謝志宏表示，大樂透自2月12日起至3月3日連續20天每天開獎，再加碼...

千人元宵扮裝！天線寶寶、寶可夢上街頭 新竹忠信學校發提燈祈福

馬年元宵節即將到來，新竹縣忠信學校將於3月3日元宵節當晚舉辦祈福巡禮暨情人節活動，上千名學生及校友變裝走街，並於3.3公...

芬園迎天公出龕風波 信眾抗議「老大媽」一度不能出門

彰化芬園九角頭「迎天公」為地方百年民俗，每年由轄內各角頭輪值辦理，依例舉行迎天公轄境活動與過爐儀式。往年爐主都會前往寶藏...

無形文資 vs. 大陸非遺！「打鐵花」今移師竹南 苗栗元宵慶典火熱登場

苗栗縣各地元宵節傳統民俗已陸續登場，其中苗栗（火旁）龍系列活動昨天舉辦祥龍點睛儀式後，晚間在苗栗市河濱公園安排「火與藝的...

