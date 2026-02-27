元宵節碰月全食「赤馬遇紅月」 命理師提醒勿犯3禁忌：小心毀財路

今（2026）年3月3日是元宵節，剛好碰到月全食，不少人擔心這天會有不祥之兆，命理師王老師提醒這天很多人會拜拜求財，但有三點禁忌一定要特別注意，以免影響到一整年的財運。

王老師表示，因為今年是赤馬年，元宵節又遇紅月（月全食），原本圓滿的能量被遮蔽住，因此才有人認為這一天會有不祥之兆，但的確有一些禁忌要特別注意。

第一，不要隨便借錢

王老師說不論跟別人借錢還是借錢給別人都不好，因為這天借別人錢等於順便把好運借出去，「肉包子打狗、財氣難回頭」，而跟別人借錢，則會有損貴人運。

第二，不要動怒

王老師表示，「赤馬紅月」還動怒，等於火上加火，會燒掉好財路。他提醒元宵節這天凡事求個「圓」，這樣才能接下天官大帝賜下的福氣。

第三，拜拜避開月全食時間

元宵節這天很多人會拜拜求財補財庫，王老師提醒要避開月全食發生的時間，也不要在這個時間做跟財務有關的重大決定。

王老師說元宵節這天白天的能量非常好，建議早點起床拜拜，就能夠讓今年順風、順水，馬上來財。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。