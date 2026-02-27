聽新聞
0:00 / 0:00
元宵節碰月全食「赤馬遇紅月」 命理師提醒勿犯3禁忌：小心毀財路
今（2026）年3月3日是元宵節，剛好碰到月全食，不少人擔心這天會有不祥之兆，命理師王老師提醒這天很多人會拜拜求財，但有三點禁忌一定要特別注意，以免影響到一整年的財運。
王老師表示，因為今年是赤馬年，元宵節又遇紅月（月全食），原本圓滿的能量被遮蔽住，因此才有人認為這一天會有不祥之兆，但的確有一些禁忌要特別注意。
第一，不要隨便借錢
王老師說不論跟別人借錢還是借錢給別人都不好，因為這天借別人錢等於順便把好運借出去，「肉包子打狗、財氣難回頭」，而跟別人借錢，則會有損貴人運。
第二，不要動怒
王老師表示，「赤馬紅月」還動怒，等於火上加火，會燒掉好財路。他提醒元宵節這天凡事求個「圓」，這樣才能接下天官大帝賜下的福氣。
第三，拜拜避開月全食時間
元宵節這天很多人會拜拜求財補財庫，王老師提醒要避開月全食發生的時間，也不要在這個時間做跟財務有關的重大決定。
王老師說元宵節這天白天的能量非常好，建議早點起床拜拜，就能夠讓今年順風、順水，馬上來財。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
🐴金馬報喜迎新年
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。