聽新聞
0:00 / 0:00

熱血元宵！台南鹽水蜂炮5路線下周開炸、台東炸寒單搶先登場

聯合報／ 記者周宗禎尤聰光／連線報導
台南鹽水蜂炮下周一登場，消防員示範安全裝備。圖／南市府提供
台南鹽水蜂炮下周一登場，消防員示範安全裝備。圖／南市府提供

元宵節將至，台南鹽水蜂炮三月二日起神轎遶境開炸，隔天元宵節晚間進入高潮，並於鹽水國中操場施放三座長逾十二公尺的主炮城；另，台東縣台東市公所昨在南京路「肉身炸寒單」，宣布好神元宵祈福系列活動登場。

鹽水武廟指出，今年以「馬到成功馬年行大運」為主題，打造特色花燈炮城，並規畫磐果舞團、樂耘舞集、台南市各國中小演出「大台南囝仔仙拚仙」等表演，同時推出蜂炮組裝體驗營與老街文化導覽，活動內容豐富。

鹽水蜂炮三月二日登場，晚間七時神轎從武廟出發繞境鹽水，會有信徒施放自家門口的蜂炮炮城，三日晚間六時卅分神轎持續繞境，分為Ａ至Ｅ五條路線，晚間九時鹽水國中操場設置主炮城施放大量蜂炮，民眾可掃描QR Code掌握神轎即時位置。市長黃偉哲昨出席鹽水武廟前舉辦的宣傳會，消防局專業人員示範參加蜂炮活動的「完整防護穿著」，整體服裝應以非可燃性材質為佳。

台東市公所昨由肉身寒單爺「開炸」揭開序幕。記者尤聰光／攝影
台東市公所昨由肉身寒單爺「開炸」揭開序幕。記者尤聰光／攝影

另，台東炸寒單活動與平溪天燈、鹽水蜂炮齊名，台東市公所昨宣傳台東好神元宵祈福系列活動，玄武堂七名寒單爺接力上轎接受擲炮洗禮，現場震耳欲聾的炮聲、硝煙瀰漫；玄武堂表示，明後天舉辦寒單文化傳承研習營，三月三、四日舉辦神明遶境，四日開放民眾擔任炮手與肉身寒單，七日則有好神焰火晚會。

台東市長陳銘風說，今年除炸寒單與神明遶境，也規畫好神餐車市集、祈福牆、TTPush台東金幣大放送等全方位體驗；七日壓軸晚會邀請歌后黃妃、創作歌手曾瑋中接力獻唱。

農曆過年 春節 馬年 遶境 炸寒單 鹽水蜂炮 黃偉哲

延伸閱讀

因應聖母廟高空煙火 台南6區2月28日提前4小時收垃圾

竹縣北埔元宵油笐火明登場！登英國達人秀表演火舞 楊立微也會演出

鹽水蜂炮下周一登場 黃偉哲籲看蜂炮還要看燈會逛蘭展

影／火光四射開春第一炸！台東寒單爺震撼登轎 元宵熱血引爆

相關新聞

熱血元宵！台南鹽水蜂炮5路線下周開炸、台東炸寒單搶先登場

元宵節將至，台南鹽水蜂炮三月二日起神轎遶境開炸，隔天元宵節晚間進入高潮，並於鹽水國中操場施放三座長逾十二公尺的主炮城；另...

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

台彩公布2026年春節加碼方案，總金額12億創歷年新高。台彩總經理謝志宏表示，大樂透自2月12日起至3月3日連續20天每天開獎，再加碼...

千人元宵扮裝！天線寶寶、寶可夢上街頭 新竹忠信學校發提燈祈福

馬年元宵節即將到來，新竹縣忠信學校將於3月3日元宵節當晚舉辦祈福巡禮暨情人節活動，上千名學生及校友變裝走街，並於3.3公...

芬園迎天公出龕風波 信眾抗議「老大媽」一度不能出門

彰化芬園九角頭「迎天公」為地方百年民俗，每年由轄內各角頭輪值辦理，依例舉行迎天公轄境活動與過爐儀式。往年爐主都會前往寶藏...

無形文資 vs. 大陸非遺！「打鐵花」今移師竹南 苗栗元宵慶典火熱登場

苗栗縣各地元宵節傳統民俗已陸續登場，其中苗栗（火旁）龍系列活動昨天舉辦祥龍點睛儀式後，晚間在苗栗市河濱公園安排「火與藝的...

台灣燈會倒數嘉義夢燈區將點亮 特製天燈氣球承載民眾家鄉願景

台灣燈會進入倒數階段，嘉義縣政府2月28日將在縣府前廣場「嘉義夢燈區」舉辦「嘉義夢點燈」限定互動體驗。民眾可於特製天燈氣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。