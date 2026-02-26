千人元宵扮裝！天線寶寶、寶可夢上街頭 新竹忠信學校發提燈祈福

馬年元宵節即將到來，新竹縣忠信學校將於3月3日元宵節當晚舉辦祈福巡禮暨情人節活動，上千名學生及校友變裝走街，並於3.3公里路程沿途發送8888盞「馬寶寶」環保燈籠和8888份「五元．有緣」紀念幣賀年卡，邀請市民同度元宵，齊為竹塹城淨城祈福。

忠信學校校長廖婉君表示，忠信學校2000年起辦理一系列「深耕台灣善良文化」公益活動，藉由活動主題向社會報告忠信的工作信念和內容，包含「忠信教育的四個相信」、「忠信學生四個榮譽信條」、「忠信校園的四個訴求」、「奮乎百世．其命維新」、「一個責任．一個夢想」、「我的夢想．我的家」等。

廖婉君說，這次乙巳年竹塹城元宵走街祈福巡禮即是忠信「深耕台灣善良文化」系列主題活動之一。感謝新竹鄉親長年來對忠信學校的支持和肯定，這是忠信能繼續以民辦學校服務社會五十餘年的唯一動力；忠信願努力幫助年輕人在未來成功，讓社會明天比今天更加美好。

忠信學校指出，今年的隊伍將於元宵節晚間7時自錦華公園出發，途經中央路、中正路、北門街、城隍廟、大遠百等地，最終抵達站前廣場，全程約3.3公里。現場準備8888盞「馬寶寶」環保燈籠，以及8888份「五元．有緣」紀念幣賀年卡。民眾可於走街沿途或在巨城、城隍廟、大遠百、東門城等四個定點領取。

今年參加走街的陣容精采可期，由忠信學校最具代表性的「山前女子槍隊」領軍，輔以12生肖行動氣球寶寶與戰鼓隊。忠信學生更發揮創意組成裝扮隊伍，包含舞龍舞獅、Pokémon大集合、宮崎駿卡通造型隊、天線寶寶、財神爺、外星人及馬力歐等，預計將吸引大量市民目光。

此外，活動特別安排兩場元宵快閃演出，第一場於2月22日傍晚5點30分在竹北大遠百；第二場則於元宵節當晚6點在新竹巨城廣場。