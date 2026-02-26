快訊

芬園迎天公出龕風波 信眾抗議「老大媽」一度不能出門

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化芬園九角頭「迎天公」為地方百年民俗，每年由轄內各角頭輪值辦理，依例舉行迎天公轄境活動與過爐儀式。記者林敬家／攝影
彰化芬園九角頭「迎天公」為地方百年民俗，每年由轄內各角頭輪值辦理，依例舉行迎天公轄境活動與過爐儀式。記者林敬家／攝影

彰化芬園九角頭「迎天公」為地方百年民俗，每年由轄內各角頭輪值辦理，依例舉行迎天公轄境活動與過爐儀式。往年爐主都會前往寶藏寺迎請「老大媽」，與天公爐一同巡遶境內，不過昨天卻一度傳出「老大媽」無法出龕，村民擠入寶藏寺抗議，最後眾人在寺前擲筊獲三聖杯後，寺方同意依例出龕，風波暫歇。

對於昨天紛擾，寶藏寺也發聲明指出，長年參與並全力支持迎天公活動，每年也贊助30萬元，以表對地方傳統民俗重視。開基天上聖母（老大媽）擁有304年歷史，為珍貴宗教文化資產，除既定「回娘家」科儀外，其餘時間原則上不出龕，主要用意在於維護與保護老大媽聖尊安全與莊嚴，並非因其他因素而不予出龕，將由彰化媽祖文化節天上聖母神尊出龕遶境，庇佑地方，希望各界明察體諒。

不過信眾強調，往年皆由寶藏寺「老大媽」與千里眼、順風耳、太子元帥及土地公等五尊神尊，連同天公爐日間遶境，象徵完整護佑、缺一不可，具有特殊歷史與儀式意義，寺方應與地方角頭充分溝通，審慎評估相關安排，以延續百年傳統的完整性。

縣府文化局說，每年農曆正月初九「天公生」、玉皇大帝萬壽，芬園鄉境內屬昔日「貓羅堡」的九角頭，輪值於農曆正月初九前後期間辦理迎天公儀式。

彰化縣長王惠美指出，芬園鄉九角頭迎天公，傳承至今已有百年以上的歷史，是地方極具代表性的重要信仰盛事，由九個角頭輪流擔任爐主，今年由八寮角交接給社口角，透過莊嚴的交接儀式與沿途遶境，將福氣傳遞至九角頭每個地方。

芬園天公會長張慶源表示，今天交接給社口角後展開陣頭巡演等一系列精采的祈福活動，新任爐主楊秉鑫也說，由於每九年才輪到一次，所以在地鄉親都很開心，踴躍參與遶境活動，

彰化芬園九角頭「迎天公」為地方百年民俗，今天交接給社口角後展開陣頭巡演等一系列精采的祈福活動。記者林敬家／攝影
彰化芬園九角頭「迎天公」為地方百年民俗，今天交接給社口角後展開陣頭巡演等一系列精采的祈福活動。記者林敬家／攝影
芬園九角頭「迎天公」為地方百年民俗，寶藏寺「老大媽」與千里眼、順風耳、太子元帥及土地公等五尊神尊，連同天公爐日間遶境。記者林敬家／攝影
芬園九角頭「迎天公」為地方百年民俗，寶藏寺「老大媽」與千里眼、順風耳、太子元帥及土地公等五尊神尊，連同天公爐日間遶境。記者林敬家／攝影
彰化芬園九角頭「迎天公」為地方百年民俗，今天交接給社口角後展開陣頭巡演等一系列精采的祈福活動。記者林敬家／攝影
彰化芬園九角頭「迎天公」為地方百年民俗，今天交接給社口角後展開陣頭巡演等一系列精采的祈福活動。記者林敬家／攝影

農曆過年 春節 馬年 天公生

