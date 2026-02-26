無形文資 vs. 大陸非遺！「打鐵花」今移師竹南 苗栗元宵慶典火熱登場

苗栗縣各地元宵節傳統民俗已陸續登場，其中苗栗（火旁）龍系列活動昨天舉辦祥龍點睛儀式後，晚間在苗栗市河濱公園安排「火與藝的饗宴」，邀請全台知名的「即將成真火舞團」、大陸山西擁有千年歷史的國家級非物質文化遺產技藝「打鐵花」團隊演出，震撼觀眾視角，這兩場精彩演出，今晚將移師竹南鎮，縣府歡迎鄉親把握機會前往觀賞。

苗栗縣政府及竹南鎮公所、代表會今晚在竹南國中海口分校預定地舉辦「鐵花映月」元宵盛會，時間從傍晚5點30分至晚間9點30分，即將成真火舞團、山西「打鐵花」非遺藝術表演是晚會的兩大重頭戲，此外還安排明星及藝人歌舞表演。

苗栗（火旁）龍系列活動今天26日下午4點30分至晚間9點30分苗栗市經國路河濱公園安排「愛在苗栗」親子晚會，明晚27日晚間6點到9點30分 (火旁)龍嘉年華有近40個表演團隊將進行踩街表演，從苗栗市國民運動館踩街到河濱公園，並邀九天民俗技藝團、花響鼓樂團、身聲擊樂團、巨獸馬戲團與大型小丑秀接力演出；系列活動最高潮的苗栗（火旁）龍之夜，安排在2月28日周六下午5點到9點30分於河濱公園演出，多條祥龍將接受炮仗洗禮。

後龍鎮著名的元宵民俗慈雲宮「攻炮城」已登錄為苗栗縣無形文化資產，今年2月28日周末有「超級夜總會」節目錄影，包括許效舜、彭恰恰、苗可麗等知名藝人主持及表演。3月1日至3日一連三晚安排攻炮城，縣府及鎮公所、慈雲宮歡迎大家來試手氣拿大獎。

此外，竹南鎮著名的元宵民俗「炮炸邯鄲爺」將在3月3日元宵節晚間6點登場，邯鄲爺神轎由4名著短褲、布鞋的壯漢護衛遶境竹南中港並前往慈裕宮，沿途接受信眾的炮仗洗禮；全台僅台東、竹南中港有此民俗，為慶元宵增添熱鬧非凡氣氛。