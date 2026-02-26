台灣燈會倒數嘉義夢燈區將點亮 特製天燈氣球承載民眾家鄉願景
台灣燈會進入倒數階段，嘉義縣政府2月28日將在縣府前廣場「嘉義夢燈區」舉辦「嘉義夢點燈」限定互動體驗。民眾可於特製天燈氣球寫下對家鄉或未來的願望，並在晚間6時30分共同點亮燈區，象徵夢想與城市一同發光。縣長翁章梁表示，燈會不僅是節慶，更是城市對未來的宣示，期盼民眾成為願景的一部分，共同打造嘉義黃金十年。
活動當天下午5時至6時，現場開放民眾在天燈氣球寫下「嘉義夢」，無論是對生活的期許或對城市的想像，都將透過點燈儀式化為文字能量。嘉義近年從農業升級邁向無人機產業布局，城市能量逐步累積，點燈儀式將透過光影設計展現轉型決心。為便利參與，縣府前地下停車場當天免費開放，邀請鄉親走進燈區，為2026台灣燈會揭開序幕。
嘉義縣政府文觀局指出，這場活動是嘉義邁向未來的重要時刻。近年嘉義把握關鍵契機轉型，嘉義人的自信已隨之回來，這片土地展現出嶄新活力。當民眾願意為家鄉投入行動，城市就會被點亮，透過眾人參與，讓2026台灣燈會不僅有光影美感，更有土地的情感連結與發展共識。
2月28日晚間的點燈儀式預計吸引眾多名鄉親到場。縣府表示，嘉義夢燈區的主題意象代表著嘉義迎向未來的自信，希望透過互動體驗，讓參與者感受城市蛻變。活動結束後，這份對黃金十年的期許將持續發酵，成為支持嘉義持續前進的動力，歡迎大家踴躍前來見證光影啟動的時刻。
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。