台灣燈會倒數嘉義夢燈區將點亮 特製天燈氣球承載民眾家鄉願景

台灣燈會進入倒數階段，嘉義縣政府2月28日將在縣府前廣場「嘉義夢燈區」舉辦「嘉義夢點燈」限定互動體驗。民眾可於特製天燈氣球寫下對家鄉或未來的願望，並在晚間6時30分共同點亮燈區，象徵夢想與城市一同發光。縣長翁章梁表示，燈會不僅是節慶，更是城市對未來的宣示，期盼民眾成為願景的一部分，共同打造嘉義黃金十年。

活動當天下午5時至6時，現場開放民眾在天燈氣球寫下「嘉義夢」，無論是對生活的期許或對城市的想像，都將透過點燈儀式化為文字能量。嘉義近年從農業升級邁向無人機產業布局，城市能量逐步累積，點燈儀式將透過光影設計展現轉型決心。為便利參與，縣府前地下停車場當天免費開放，邀請鄉親走進燈區，為2026台灣燈會揭開序幕。

嘉義縣政府文觀局指出，這場活動是嘉義邁向未來的重要時刻。近年嘉義把握關鍵契機轉型，嘉義人的自信已隨之回來，這片土地展現出嶄新活力。當民眾願意為家鄉投入行動，城市就會被點亮，透過眾人參與，讓2026台灣燈會不僅有光影美感，更有土地的情感連結與發展共識。

2月28日晚間的點燈儀式預計吸引眾多名鄉親到場。縣府表示，嘉義夢燈區的主題意象代表著嘉義迎向未來的自信，希望透過互動體驗，讓參與者感受城市蛻變。活動結束後，這份對黃金十年的期許將持續發酵，成為支持嘉義持續前進的動力，歡迎大家踴躍前來見證光影啟動的時刻。 嘉義縣府2月28日辦理嘉義夢點燈，邀請民眾寫下心願迎向黃金十年。圖／嘉義縣政府提供