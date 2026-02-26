慶元宵看超級夜總會 後龍慈雲宮攻炮城加碼拿金幣、家電大獎

快訊

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
歡慶元宵佳節，苗縣長鍾東錦、議長李文斌邀請鄉親一起來後龍慈雲宮體驗攻炮城的刺激震撼。圖／苗栗縣政府提供
元宵節將至，苗栗縣後龍鎮慈雲宮今年與苗縣府文化觀光局合作，攻炮城活動，廟方系列活動將加碼登場，除邀請知名電視節目「超級夜總會」演出，傳統攻炮城也準備金幣、家電等好康大獎，要讓民眾感受傳統節慶的熱鬧氛圍。

「後龍慈雲宮攻炮城」源自清朝時期，於2009年登錄為苗栗縣民俗無形文化資產，為後龍地區元宵節最具代表性的節慶活動。為吸引民眾參加攻炮城及慶祝慈雲宮285周年，主辦單位今天舉辦宣傳記者會，縣長鍾東錦、議長李文斌受邀出席，邀請鄉親一起來慈雲宮體驗攻炮城的刺激震撼。

系列活動將於2月28日（周六）下午5點30分開始，在慈雲宮廟前廣場由金鐘獎主持人澎恰恰、許效舜、苗可麗率領眾多藝人帶來精彩表演的電視節目「超級夜總會」，現場採自由入場，位置有限，請提早就座。

緊接著，3月1日（周日）至3月3日(周二）連續3天，每天下午6點30分起舉辦「攻炮城」活動，慈雲宮特別準備金幣、家電等多項大獎，參加者只要將手中鞭炮點燃並瞄準3公尺高炮城頂端的小圓樓投擲，並引燃裡頭的煙火就能得到獎項，位置愈高、獎項愈大。

另外有後龍在地傑出演藝團體「逸蘭軒掌中劇團」演出，發放赤馬迎春慶元宵DIY燈籠等，詳細訊息可洽「後龍慈雲宮」FB粉絲專頁。

為吸引民眾參加攻炮城及慶祝慈雲宮285周年，廟方今年與苗縣府文化觀光局合作，系列活動將加碼登場。圖／苗栗縣政府提供
