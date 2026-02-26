聽新聞
0:00 / 0:00
桃園客庄迎古董、接財神慶元宵明後天登場 龍潭警交管
桃園市龍潭客庄迎古董嘉年華、接財神繞境祈福慶元宵系列活動27、28日在龍潭區市區街熱鬧舉行，警方今天公布周邊道路交通管制及疏導措施，確保活動順利進行。
龍潭迎古董嘉年華路線起點南天宮→左轉神龍路→右轉北龍路→右轉東龍路至終點武德殿。活動會場及周邊道路管制包括27日中午12至晚上8時，中南天宮至神龍路、南龍路口為單向管制通行路線，神龍路與南龍路口起至東龍路武德殿，雙向管制。
28日16至24時龍潭接財神繞境祈福，路線起點龍元宮→左轉東龍路→左轉龍青路→左轉中正路→左轉北龍路→左轉聖亭路→左轉龍元路回到終點龍元宮，除中正路段（龍青路至北龍路）往平鎮方向為單向調撥通行外，其餘均為雙向管制通行路線。
龍潭警分局長施宇峰呼籲盡量搭乘大眾交通工具，如果開車前往，建議停車路段：龍潭區大池周邊新龍路、聖亭路、中豐路等路邊停車格，還有龍潭運動公園旁、龍華路公有停車場、東龍路200巷及北龍路民間收費停車場。
🐴金馬報喜迎新年
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。