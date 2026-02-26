桃園客庄迎古董、接財神慶元宵明後天登場 龍潭警交管

快訊

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
迎古董、接財神是龍潭區客庄重要的慶典。記者鄭國樑／翻攝
迎古董、接財神是龍潭區客庄重要的慶典。記者鄭國樑／翻攝

桃園市龍潭客庄迎古董嘉年華、接財神繞境祈福慶元宵系列活動27、28日在龍潭區市區街熱鬧舉行，警方今天公布周邊道路交通管制及疏導措施，確保活動順利進行。

龍潭迎古董嘉年華路線起點南天宮→左轉神龍路→右轉北龍路→右轉東龍路至終點武德殿。活動會場及周邊道路管制包括27日中午12至晚上8時，中南天宮至神龍路、南龍路口為單向管制通行路線，神龍路與南龍路口起至東龍路武德殿，雙向管制。

28日16至24時龍潭接財神繞境祈福，路線起點龍元宮→左轉東龍路→左轉龍青路→左轉中正路→左轉北龍路→左轉聖亭路→左轉龍元路回到終點龍元宮，除中正路段（龍青路至北龍路）往平鎮方向為單向調撥通行外，其餘均為雙向管制通行路線。

龍潭警分局長施宇峰呼籲盡量搭乘大眾交通工具，如果開車前往，建議停車路段：龍潭區大池周邊新龍路、聖亭路、中豐路等路邊停車格，還有龍潭運動公園旁、龍華路公有停車場、東龍路200巷及北龍路民間收費停車場。

桃園市龍潭區連假有多場客庄慶元宵活動，交管會一直持續到晚上8點。記者鄭國樑／翻攝
桃園市龍潭區連假有多場客庄慶元宵活動，交管會一直持續到晚上8點。記者鄭國樑／翻攝

