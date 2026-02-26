台南「鴨力爆表小提燈」爆紅 3月1日花園夜市快閃送

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市「鴨力爆表小提燈」大受歡迎，市場處公布3月1日（周日）晚上6點在花園夜市的街頭藝人表演區再辦一場。圖／台南市場處提供
台南市經發局昨晚在武聖夜市舉辦第一場「鴨箱寶」快閃活動，限量發送可愛的「鴨力爆表小提燈」，一下就發送一空，許多民眾敲碗詢問，市場處公布3月1日（周日）晚上6點在花園夜市的街頭藝人表演區再辦一場，建議民眾提早到場排隊，數量有限，發完為止。

南市市場處代理處長林士群表示，「鴨力爆表小提燈」不僅是燈籠也可以做為存錢筒使用，「鴨箱寶」的設計既可愛又實用，未來也將持續透過各式主題行銷活動，結合夜市特色與創意元素，吸引更多遊客走訪台南夜市，體驗美食、購物與休閒娛樂的多元魅力。

在花園夜市這場取名「鴨軸燈場」，元宵鴨鴨小燈籠限量送，邀請大家一起拿著超萌鴨鴨小燈籠穿梭夜市，邊吃邊拍邊打卡，點亮整條夜市，讓今年元宵節，不只有湯圓香，還有超可愛的小燈籠陪伴。

活動地點就在熱鬧的花園夜市，

經發展局說，台南夜市融合傳統人情味與多元創意美食，是城市觀光的重要特色之一。透過趣味活動與創意周邊，吸引更多年輕族群與親子家庭走進夜市，不僅能品嚐在地特色美食，也能感受台南夜市獨有的熱鬧氛圍。

