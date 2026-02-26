快訊

不認李貞秀是立委！卓揆不接受質詢 令各部會不提供資料

台股收盤上漲1點續創新高 台積電收盤下跌20元

馬筱梅「15分鐘神速產子」！張蘭公開金孫細節：出生至今沒哭過、超像汪小菲

財神好忙！大樂透頭獎及「春節大、小紅包」 全省跑透透

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

今年春節加碼期間中獎喜訊頻傳，大樂透頭獎及「春節大、小紅包」在六都及雲林縣和屏東縣都有財神眷顧。

台彩統計，自2月12日春節加碼活動開跑至2月25日短短14天有8注大樂透頭獎開出，高雄市已開出3注，其餘5注分別於桃園市、臺中市、雲林縣、臺南市、屏東縣共5縣市開出。

根據台灣彩券投注系統資料顯示，該8注中大樂透頭獎的彩券皆為電腦選號！截至2月25日，春節加碼的大樂透100萬元「春節大紅包」累計已送出361組共460注、10萬元「春節小紅包」送出569組共701注，全國共有21縣市開出春節大、小紅包加碼獎項，可說是遍地開花。

其中「春節大紅包」開出注數第一名為新北市85注、其次為臺北市60注、第三名為高雄市59注，「春節小紅包」開出注數前三名依序則為新北市125注、臺中市103注及高雄市92注，加碼的春節大、小紅包中獎彩券中有近二成採用包牌投注，其中有12張彩券同時對中7注加碼獎項，真的非常幸運！

台彩表示，3月3日(含)前買大樂透，都還有機會可以同時對億元頭獎及春節100萬元「春節大紅包」、10萬元「春節小紅包」共3種獎項。

農曆過年 春節 馬年

延伸閱讀

走進春節發源地「閬中」：探訪三國蜀漢名將張飛長眠之地

春節人潮爆發帶動買氣！國道服務區營收創歷史新高

春節結束「台版小京都」檜村勞資糾紛未了 嘉市議員批資方知法玩法

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

相關新聞

影／火光四射開春第一炸！台東寒單爺震撼登轎 元宵熱血引爆

與平溪天燈、鹽水蜂炮齊名的台東炸寒單元宵盛事熱鬧登場，台東市公所今在南京路「開炸」，宣布「2026台東好神元宵祈福」系列...

他夜市射氣球5支全中！老闆不認帳喊「混色不算」 遭網起底一堆黑料

近日在社群平台「Threads」上，有一名網友分享了自己在東港夜市屏東東港夜市射氣球攤位的糟糕體驗，掀起網友間的熱烈討論。根據該網友的描述，他在夜市玩射氣球時，按照攤位規則購買了兩局，共拿到10支飛鏢，並在第一局中成功射中五顆氣球。然而，老闆卻當場表示「不算」，理由是「不能混顏色」。該網友事後查看規則，發現根本沒有寫明「不能混顏色」的限制，讓他十分不滿。

桃園客庄迎古董、接財神慶元宵明後天登場 龍潭警交管

桃園市龍潭客庄迎古董嘉年華、接財神繞境祈福慶元宵系列活動27、28日在龍潭區市區街熱鬧舉行，警方今天公布周邊道路交通管制...

台南「鴨力爆表小提燈」爆紅 3月1日花園夜市快閃送

台南市經發局昨晚在武聖夜市舉辦第一場「鴨箱寶」快閃活動，限量發送可愛的「鴨力爆表小提燈」，一下就發送一空，許多民眾敲碗詢...

炮聲響徹臺東！寒單爺今年首炸登場 元宵嘉年華系列開跑

臺東年度元宵盛事正式揭開序幕。臺東市公所今（26）日在南京路市民廣場舉行「2026臺東好神－元宵祈福嘉年華」宣傳記者會，...

台灣燈會 宗教燈區「好神抵嘉」亮相

台灣燈會宗教燈區昨天亮相，以「好神抵嘉」為主題，匯集傳統宮廟與多元信仰元素，有結合AR技術的迎賓大門，將宗教文化轉化為光...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。