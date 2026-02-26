鹽水蜂炮下周一登場 黃偉哲籲看蜂炮還要看燈會逛蘭展

快訊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南鹽水蜂炮下周一登場，消防員示範安全裝備提醒民眾保持警覺。圖／台南市政府提供
民俗盛事「台南鹽水蜂炮」3月2日開始神轎遶境，3月3日元宵節晚間在鹽水國中操場施放3座長40尺主炮城。市長黃偉哲今天出席鹽水武廟前舉辦的宣傳會，邀請國內外民眾來台南體驗蜂炮震撼魅力。

黃偉哲表示，鹽水蜂炮名列世界三大民俗慶典，是台灣最具代表性的元宵節活動，每年吸引國內外遊客參與，更是國際媒體關注焦點。他感謝企業贊助及鹽水在地居民長期投入，讓這項台南傳統民俗文化持續在國際舞台發光。

黃偉哲指出，除來鹽水參加蜂炮活動，還有月津港燈節，以及鄰近的新營波光節、2月28日在後壁開展的台灣國際蘭展與3月3日嘉義展出的台灣燈會等精彩活動，邀請海內外朋友不要錯過，一起來台南感受節慶盛況。

市府表示，參與蜂炮體驗要能玩得盡興，安全是最重要的考量，今天特別安排消防局專業人員現場示範參加蜂炮活動的「完整防護穿著」。

消防員提醒有興趣參與蜂炮活動的民眾，整體服裝應以「非可燃性材質」為佳，包括可穿戴全罩式安全帽保護頭部、棉質毛巾保護頸部，口罩保護呼吸道、棉質或牛仔厚外套、棉質或牛仔厚長褲、棉質手套、棉質襪子、平底鞋或運動鞋等防止受傷，期盼來體驗的民眾都能夠開心參與、平安回家。

鹽水武廟表示，蜂炮源於昔日鹽水發生瘟疫，民眾請示關聖帝君後於元宵夜遶境燃放炮竹，疫情隨即消退，為感念神恩而演變成每年舉辦的民俗盛典。

今年神轎遶境活動3月2日、3日登場，元宵節當日分為A至E五條路線，民眾可掃描QRCode掌握神轎即時位置。提醒參與遊客選擇設置合格標誌的炮城體驗，並與炮城保持至少10公尺距離，才能玩得開心又安全。

鹽水武廟指出，今年以「馬到成功馬年行大運」為主題，打造特色花燈炮城，並規畫磐果舞團、樂耘舞集、台南市各國中小演出「大台南囝仔仙拚仙」等表演，同時推出蜂炮組裝體驗營與老街文化導覽，活動內容豐富。

台南鹽水蜂炮下周一登場，市長黃偉哲籲看蜂炮還要看燈會逛蘭展。圖／台南市政府提供
台南鹽水蜂炮下周一登場，消防員示範安全裝備提醒民眾與炮城保持安全距離。圖／台南市政府提供
台南鹽水蜂炮下周一登場，市長黃偉哲籲看蜂炮還要看燈會逛蘭展。圖／台南市政府提供
