影／火光四射開春第一炸！台東寒單爺震撼登轎 元宵熱血引爆

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
震耳欲聾的炮聲劃破天際，火光四射、硝煙瀰漫，為台東元宵活動點燃最高潮開端。記者尤聰光／攝影
震耳欲聾的炮聲劃破天際，火光四射、硝煙瀰漫，為台東元宵活動點燃最高潮開端。記者尤聰光／攝影

與平溪天燈、鹽水蜂炮齊名的台東炸寒單元宵盛事熱鬧登場，台東市公所今在南京路「開炸」，宣布「2026台東好神元宵祈福」系列活動正式展開。今年由首炸肉身寒單爺揭開序幕，震耳欲聾的炮聲劃破天際，火光四射、硝煙瀰漫，為元宵活動點燃最高潮開端，也讓遊客近距離感受寒單信仰的震撼魅力。

市長陳銘風表示，今年除傳統神明遶境與炸寒單儀式外，也結合音樂演出與煙火秀，打造視覺與感官兼具的年度盛會。壓軸晚會將邀請歌后黃妃、創作歌手曾瑋中接力獻唱多首經典歌曲，帶動現場氣氛衝上最高點。

上午記者會同步邀請享譽國內外的玄武堂進行肉身炸寒單示範，7名寒單爺接力上轎，接受四面八方炮手擲炮洗禮，現場湧入上千名民眾圍觀，驚呼聲此起彼落。來自外縣市的張先生表示，第一次看到「首炸」場面，原本以為只是放鞭炮，沒想到現場氣氛那麼震撼，炮聲貼著身體炸開，真的會起雞皮疙瘩，但看到寒單爺替大家擋炮祈福，又覺得很敬佩」。

在地民眾也說，每年都會來看炸寒單，但首炸特別有象徵意義，「有開春祈福、迎財納福的感覺，心裡會默默許願，希望新的一年平安順利」。認為寒單爺在炮火中屹立不搖，不只是熱鬧表演，更代表替信眾承擔災厄，是台東人共同的精神寄託。

市公所指出，活動當天還有好神餐車市集、好神祈福牆、TTPush台東金幣大放送，提供吃喝玩樂全方位體驗。玄武堂說明，今年除十餘場正規肉身炸寒單外，2月28日、3月1日將舉辦東寒單文化傳承研習營，3月3日安排國際交換生體驗，4日開放民眾擔任炮手與肉身寒單。3月3日及4日舉辦神明遶境，3月7日則有好神煙火晚會，加上玄武堂與邯鄲堂超過20場次演出，邀請全國民眾走進台東，一起感受最震撼、也最具文化底蘊的元宵盛典。

台東市公所今在南京路「開炸」，宣布「2026台東好神元宵祈福」系列活動正式展開，並由首炸肉身寒單爺揭開序幕。記者尤聰光／攝影
台東市公所今在南京路「開炸」，宣布「2026台東好神元宵祈福」系列活動正式展開，並由首炸肉身寒單爺揭開序幕。記者尤聰光／攝影
首炸肉身寒單爺，現場炮手準備堆積如小山的鞭炮。記者尤聰光／攝影
首炸肉身寒單爺，現場炮手準備堆積如小山的鞭炮。記者尤聰光／攝影

