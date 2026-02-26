元宵節前大樂透及 BINGO BINGO 持續加碼獎項賀新春
台彩今年春節加碼活動仍持續進行中，至3月3日止，民眾購買大樂透可以同時對億元頭獎及春節大、小紅包共3種獎項，首度於春節加碼的今彩539單注頭獎獎金也加碼至1,000萬。
玩法多元、娛樂性高的BINGO BINGO 賓果賓果自27日起「基本玩法」1~6星共有9個獎項獎金加碼5天到元宵，為民眾提供新春小過年的購券樂趣。
截至2月25日止，春節加碼的14天中，大樂透除頭獎共開出8注外，加碼的春節大、小紅包也分別送出361組及569組，今彩539也有30注頭獎幸運兒誕生。
今年春節加碼總獎金達12億元創新高，自2月12日起連續20天，大樂透、今彩539、39樂合彩、49樂合彩、3星彩、4星彩等遊戲天天開獎，大樂透仍有119組100萬元「春節大紅包」及231組10萬元「春節小紅包」待送出！
