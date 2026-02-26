炮聲響徹臺東！寒單爺今年首炸登場 元宵嘉年華系列開跑
臺東年度元宵盛事正式揭開序幕。臺東市公所今（26）日在南京路市民廣場舉行「2026臺東好神－元宵祈福嘉年華」宣傳記者會，現場由玄武堂進行寒單爺「首炸」儀式，在震耳欲聾的炮聲中，象徵今年元宵祈福活動正式展開，也宣告臺東最具代表性的民俗節慶即將登場。
臺東元宵以「炮炸寒單爺」聞名全台，是當地重要的信仰文化活動之一。民間相信透過炮炸寒單爺，能達到驅邪避凶、招財納福的象徵意義，每年都吸引大批民眾與遊客前來參與。臺東人更流傳一句話：「可以不過春節，但一定要過元宵」，顯示元宵節在地方文化中的重要地位。
今年活動以「臺東好神－元宵祈福嘉年華」為主題，結合宗教儀式、藝文展演與節慶活動，記者會現場除了寒單爺首炸外，還有東鼕森巴鼓演出與劍玉表演，展現臺東多元文化特色，為系列活動暖身。
系列活動重頭戲「元宵祈福煙火晚會」，將於3月7日晚間7時在臺東市海濱公園國際地標舉行，晚會結合寒單爺儀式、音樂演出與高空煙火秀，打造臺東年度大型節慶活動。晚會邀請多組表演團體及歌手接力演出，包括在地歌手葉姿蘭、東海龍門天聖宮東海戰鼓、狂夢藝術，以及台語歌手曾瑋中，並由台語歌后黃妃壓軸演出。
活動現場也規劃餐車市集與祈福牆互動體驗，民眾完成指定任務可參加抽獎，有機會獲得iPhone17 256G手機、知本金聯世紀酒店山水尊爵家庭房住宿券與燒肉餐券等獎品。
