澎湖縣府發送「搖搖馬」提燈 人潮湧現索取秒殺
澎湖縣政府今天發送馬年紙雕提燈，2000份令人討喜的「搖搖馬」，瞬間被索一空；另一波限量的「七龍珠Z ×澎湖國際海上花火節」LED造型充氣提燈，自3月3日起在臉書分享持截圖即可領取。
元宵節將至，澎湖縣政府發放馬年「搖搖馬」紙雕提燈，副縣長林皆興、秘書長林文藻在民政處副處長洪文田陪同下今天在縣府廣場前發送，大小朋友排隊索取，2000份造型立體、繽紛可愛的「搖搖馬」紙雕提燈，不到1小時就被索取一空。
林皆興表示，3月3日就是元宵節，縣府製作有討喜「搖搖馬」紙雕提燈，代表馬年大吉祥，祝賀民眾吉祥如意，平安健康。
澎湖縣政府今年元宵節共作有2款馬年提燈，除今天發送的「搖搖馬」紙雕提燈外，另1款與澎湖國際海上花火節聯名的限量「七龍珠Z」LED造型充氣提燈，則於3月3日起在臉書分享，持截圖領取，但每人限領1份。
澎湖縣政府稅務局今天也有「赤馬報喜．富貴年年」捐發票換馬鞍包小提燈與「赤馬呈祥．平安幸福」稅稅有餘猜謎拿好禮等活動，數量有限，送完為止。
