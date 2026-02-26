快訊

他夜市射氣球5支全中！老闆不認帳喊「混色不算」 遭網起底一堆黑料

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖。圖／ingimage
近日在社群平台「Threads」上，有一名網友分享了自己在屏東東港夜市射氣球攤位的糟糕體驗，掀起網友間的熱烈討論。根據該網友的描述，他在夜市玩射氣球時，按照攤位規則購買了兩局，共拿到10支飛鏢，並在第一局中成功射中五顆氣球。然而，老闆卻當場表示「不算」，理由是「不能混顏色」。該網友事後查看規則，發現根本沒有寫明「不能混顏色」的限制，讓他十分不滿。

這名網友憤怒地表示：「老闆玩不起不要出來擺，還對圍觀的人說過年遇到奧客！」他並補充說：「可惜的是，我姊在旁邊要幫我錄全中的highlight，結果錄到的是老闆玩不起的那嘴臉。」此事件迅速引起網友共鳴，許多人紛紛留言支持並分享自己的類似經歷。

有網友留言指出：「這攤老闆是爛到出了名耶！我妹就是親身經歷！一直射中拿娃娃，被老闆禁止再繼續玩。」另一位網友也表示：「這老闆根本玩不起出名的，超爛，恆春夜市也有擺。」甚至有人提到：「他已經在東港社團被公審很多次了」、「上次有看到這個老闆被客人帶拖去旁邊的菜市場打」。

根據網友們的回應，這家射氣球攤位的老闆早已因態度囂張、規則不清而聲名狼藉。有網友抱怨：「這攤射氣球老闆真的態度很囂張」、「輸不起的有夠爛，已避雷」、「笑死人，第一次聽到射氣球還有分顏色的」、「規則上面沒有寫，收錢的時候沒講，射的時候從頭到尾都站在旁邊看，射完才說不合規定，真的就是輸不起」。

對此，有些網友建議應採取行動：「直接去夜市管理會，他們會處理」、「詐欺、不當得利，消保會申訴，這幾個應該能成」。

近日在社群平台「Threads」上，有一名網友分享了自己在東港夜市屏東東港夜市射氣球攤位的糟糕體驗，掀起網友間的熱烈討論。根據該網友的描述，他在夜市玩射氣球時，按照攤位規則購買了兩局，共拿到10支飛鏢，並在第一局中成功射中五顆氣球。然而，老闆卻當場表示「不算」，理由是「不能混顏色」。該網友事後查看規則，發現根本沒有寫明「不能混顏色」的限制，讓他十分不滿。

