他夜市射氣球5支全中！老闆不認帳喊「混色不算」 遭網起底一堆黑料

近日在社群平台「Threads」上，有一名網友分享了自己在屏東東港夜市射氣球攤位的糟糕體驗，掀起網友間的熱烈討論。根據該網友的描述，他在夜市玩射氣球時，按照攤位規則購買了兩局，共拿到10支飛鏢，並在第一局中成功射中五顆氣球。然而，老闆卻當場表示「不算」，理由是「不能混顏色」。該網友事後查看規則，發現根本沒有寫明「不能混顏色」的限制，讓他十分不滿。

這名網友憤怒地表示：「老闆玩不起不要出來擺，還對圍觀的人說過年遇到奧客！」他並補充說：「可惜的是，我姊在旁邊要幫我錄全中的highlight，結果錄到的是老闆玩不起的那嘴臉。」此事件迅速引起網友共鳴，許多人紛紛留言支持並分享自己的類似經歷。

有網友留言指出：「這攤老闆是爛到出了名耶！我妹就是親身經歷！一直射中拿娃娃，被老闆禁止再繼續玩。」另一位網友也表示：「這老闆根本玩不起出名的，超爛，恆春夜市也有擺。」甚至有人提到：「他已經在東港社團被公審很多次了」、「上次有看到這個老闆被客人帶拖去旁邊的菜市場打」。

根據網友們的回應，這家射氣球攤位的老闆早已因態度囂張、規則不清而聲名狼藉。有網友抱怨：「這攤射氣球老闆真的態度很囂張」、「輸不起的有夠爛，已避雷」、「笑死人，第一次聽到射氣球還有分顏色的」、「規則上面沒有寫，收錢的時候沒講，射的時候從頭到尾都站在旁邊看，射完才說不合規定，真的就是輸不起」。

對此，有些網友建議應採取行動：「直接去夜市管理會，他們會處理」、「詐欺、不當得利，消保會申訴，這幾個應該能成」。