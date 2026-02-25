影／台北燈節點燈 蔣萬安谷立言互動熱絡

台北燈節今晚點燈了，由台北市長蔣萬安與AIT處長谷立言等人一起點亮花博展區10公尺高「變形金剛 TRANSFORMERS」柯博文主燈，兩人互動熱絡。蔣萬安與谷立言隨後也一起步行至台北燈節友好燈區，AIT「自由250」燈組，為燈組點燈，並一起賞燈。

花博園區內還有上海燈區，不過距離美國燈區，上海訪團有兩團，主團是由上海台辦聯絡處長徐皓率團、文旅局團僅由巡視員率團，層級都降低，蔣萬安也前往上海燈區向處長徐皓致意。 台北燈節今晚點燈，由台北市長蔣萬安（左六）與AIT處長谷立言（右七）等人一起點亮花博展區10公尺高「變形金剛 TRANSFORMERS」柯博文主燈，兩人互動熱絡。記者胡經周／攝影 台北燈節上海市花燈。記者季相儒／攝影