AIT首參展台北燈節 蔣萬安與谷立言同台點燈：台美深厚友誼表現

台北燈節花博園區今晚開幕，美國在台協會（AIT）史上第一次參展，處長谷立言與蔣萬安同台，兩位老朋友互動熱絡。蔣萬安說，今年適逢美國建國二百五十周年，今年燈節別具意義，不僅是燈飾交流，也是台美友誼深厚表現。谷立言也說，美國與台灣有共同價值觀，也建立非常好的夥伴關係。

蔣萬安今晚點亮花博展區的「柯博文」主燈，隨後參與美國燈區點燈。由於今年台北燈節有十三個友好國家、城市參展，蔣萬安今晚也逛友好燈區，最後一站也上海燈區參觀，與上海台辦聯絡處長徐皓等訪團成員致意。

今年台北燈節的亮點，除了雙展區、雙IP主燈外，還有美國AIT首度參展，蔣萬安今晚與谷立言共同點亮今年台北燈節花博展區柯博文主燈後，隨後蔣萬安也應AIT邀請參與美國燈區點亮。兩人互動頻頻，不時交頭接耳，面露驚喜表情。

蔣受訪說，他跟谷立言聊了好多，兩人是好朋友更是老朋友，因美國是第一次參加燈節，設計的燈藝師都到過美國這些景點，製作起來非常有感，包括金門大橋、自由女神、美國國會、棒球等，特別今年是美國兩百五十周年紀念，代表民主自由與平等。

谷立言在點亮美國燈區後，也被媒體問及「希不希望軍購案快通過？」谷立言則用中文回應「希望！」

蔣萬安說，這次點亮美國燈區別具意義，這不僅是AIT史上首度參加燈節，更是慶祝美國建國兩百五十周年重要里程碑，台北燈節不僅透過花燈彼此交流，更是台美深厚情誼具體表現。蔣說，兩百五十年前，美國追求、自由、平等、民主、人權，至今持續透過文化、城市、人民交流等，將這樣珍貴價值傳遞到世界各地，這次透過花燈持續述說這樣的故事，是非常令人過動時刻。

蔣也提到，台北與美國過去幾年都有非常密切交流，年前他也非常高興鳳凰城市長來台參加台北與鳳凰城直飛儀式，鳳凰城現在是半導體重鎮有台積電札根，輝達也落腳台北，兩座城市是未來AI產業發展雙引擎，台灣與美國也是未來長久堅定、且持續深入交流的夥伴。

谷立言致詞提到，非常榮幸今年是AIT第一次參與台北燈節，尤其二〇二六年是美國特別重要時刻。過去兩百五十年美國堅持民主、自由與創新，且透過與台灣有共同價值觀，也建立非常好的夥伴關係，今年參與台北燈節特別感謝蔣市長、北市觀傳局團隊等，打造有台灣精神的花燈，就是給美國最好的生日禮物。

蔣萬安今晚也點亮花博展區柯博文主燈，蔣說，今天非常開心，也是正月初九天公生是點燈的好日子，適合市民朋友來賞燈，蔣也提到，他上任後與團隊想怎麼做，才可以幫民眾帶來燈節驚喜，所以今年台北燈節有兩個展區、兩個主燈IP，透過不同主題展現台北的多元包容與開放的魅力。

蔣也表示，今年台北燈節還有西門町展區，有泡泡瑪特主燈，蔣也透露，他家裡的二寶、三寶，吵要去哪一個燈區賞燈，他說，不要吵兩個都去，也希望連假期間，民眾可以到花博、西門町展區逛花燈、嚐嚐在地美食。 北市長蔣萬安今晚也逛友好燈區，最後一站也上海燈區參觀，與上海台辦聯絡處長徐皓等訪團成員致意。記者林麗玉／攝影 台北燈節花博園區今晚開幕，美國在台協會（AIT）史上第一次參展，處長谷立言與蔣萬安同台。記者林麗玉／攝影