聽新聞
0:00 / 0:00

影／台北燈節今登場！蔣萬安谷立言合體點燈「互動熱絡」

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
台北燈節今晚點燈，由台北市長蔣萬安（左六）與AIT處長谷立言（右七）等人一起點亮花博展區10公尺高「變形金剛TRANSFORMERS」柯博文主燈，兩人互動熱絡。記者胡經周／攝影
台北燈節今晚點燈，由台北市長蔣萬安（左六）與AIT處長谷立言（右七）等人一起點亮花博展區10公尺高「變形金剛TRANSFORMERS」柯博文主燈，兩人互動熱絡。記者胡經周／攝影

台北燈節今晚點燈了，由台北市長蔣萬安與AIT處長谷立言等人一起點亮花博展區10公尺高「變形金剛TRANSFORMERS」柯博文主燈，兩人互動熱絡。

蔣萬安與谷立言隨後也一起步行至台北燈節友好燈區，AIT「自由250」燈組，為燈組點燈，並一起賞燈。

台北燈節今晚點燈，由台北市長蔣萬安（右）與AIT處長谷立言（左）等人一起點亮花博展區10公尺高「變形金剛TRANSFORMERS」柯博文主燈，兩人隨後也一起步行至台北燈節友好燈區，AIT「自由250」燈組，為燈組點燈，並一起賞燈。記者胡經周／攝影
台北燈節今晚點燈，由台北市長蔣萬安（右）與AIT處長谷立言（左）等人一起點亮花博展區10公尺高「變形金剛TRANSFORMERS」柯博文主燈，兩人隨後也一起步行至台北燈節友好燈區，AIT「自由250」燈組，為燈組點燈，並一起賞燈。記者胡經周／攝影
台北燈節今晚點燈，由台北市長蔣萬安（右）與AIT處長谷立言（左）等人一起點亮花博展區10公尺高「變形金剛TRANSFORMERS」柯博文主燈，兩人隨後也一起步行至台北燈節友好燈區，AIT「自由250」燈組，為燈組點燈，並一起賞燈。記者胡經周／攝影
台北燈節今晚點燈，由台北市長蔣萬安（右）與AIT處長谷立言（左）等人一起點亮花博展區10公尺高「變形金剛TRANSFORMERS」柯博文主燈，兩人隨後也一起步行至台北燈節友好燈區，AIT「自由250」燈組，為燈組點燈，並一起賞燈。記者胡經周／攝影
台北燈節今晚點燈，由台北市長蔣萬安（圖）與AIT處長谷立言等人一起點亮花博展區10公尺高「變形金剛TRANSFORMERS」柯博文主燈，兩人互動熱絡。記者胡經周／攝影
台北燈節今晚點燈，由台北市長蔣萬安（圖）與AIT處長谷立言等人一起點亮花博展區10公尺高「變形金剛TRANSFORMERS」柯博文主燈，兩人互動熱絡。記者胡經周／攝影
台北燈節今晚點燈，由台北市長蔣萬安（右）與AIT處長谷立言（中）等人一起點亮花博展區10公尺高「變形金剛TRANSFORMERS」柯博文主燈，兩人隨後也一起步行至台北燈節友好燈區，AIT「自由250」燈組，為燈組點燈，並一起賞燈。記者胡經周／攝影
台北燈節今晚點燈，由台北市長蔣萬安（右）與AIT處長谷立言（中）等人一起點亮花博展區10公尺高「變形金剛TRANSFORMERS」柯博文主燈，兩人隨後也一起步行至台北燈節友好燈區，AIT「自由250」燈組，為燈組點燈，並一起賞燈。記者胡經周／攝影
台北燈節今晚點燈，圖為民眾觀賞上海燈組。記者胡經周／攝影
台北燈節今晚點燈，圖為民眾觀賞上海燈組。記者胡經周／攝影
台北燈節今晚點燈，由台北市長蔣萬安（左）與AIT處長谷立言（右）等人一起點亮花博展區10公尺高「變形金剛TRANSFORMERS」柯博文主燈，兩人互動熱絡。記者胡經周／攝影
台北燈節今晚點燈，由台北市長蔣萬安（左）與AIT處長谷立言（右）等人一起點亮花博展區10公尺高「變形金剛TRANSFORMERS」柯博文主燈，兩人互動熱絡。記者胡經周／攝影
台北燈節今晚點燈，由台北市長蔣萬安（右）與AIT處長谷立言（左）等人一起點亮花博展區10公尺高「變形金剛TRANSFORMERS」柯博文主燈，兩人隨後也一起步行至台北燈節友好燈區，AIT「自由250」燈組，為燈組點燈，並一起賞燈。記者胡經周／攝影
台北燈節今晚點燈，由台北市長蔣萬安（右）與AIT處長谷立言（左）等人一起點亮花博展區10公尺高「變形金剛TRANSFORMERS」柯博文主燈，兩人隨後也一起步行至台北燈節友好燈區，AIT「自由250」燈組，為燈組點燈，並一起賞燈。記者胡經周／攝影

農曆過年 春節 馬年

延伸閱讀

北市青少年自行車事故飆升 蔣萬安：研議自行車駕訓

新聞幕後／蔣萬安參考南韓光州推育兒減工時計畫 核心關鍵曝光

蔣萬安拍板育兒家長減工時補助 議員建議轉兩天家庭照顧假更彈性

蔣萬安拋育兒減少工時 104人力銀行提「三大項」籲企業留意配套

相關新聞

台美友誼 台北燈節點燈 AIT首參展

台北燈節昨晚登場，美國在台協會（ＡＩＴ）史上首度參展，處長谷立言與市長蔣萬安同台，互動熱絡。蔣萬安說，適逢美國建國二五○...

台灣燈會 宗教燈區「好神抵嘉」亮相

台灣燈會宗教燈區昨天亮相，以「好神抵嘉」為主題，匯集傳統宮廟與多元信仰元素，有結合AR技術的迎賓大門，將宗教文化轉化為光...

屢被陸委會封殺 上海降階參訪台北燈會

大陸上海市府循往例，今年也在台北燈會友好燈區設上海燈區，但上海訪團今年來台層級卻降低，主團由上海台辦聯絡處長徐皓率團、文...

影／台北燈節今登場！蔣萬安谷立言合體點燈「互動熱絡」

台北燈節今晚點燈了，由台北市長蔣萬安與AIT處長谷立言等人一起點亮花博展區10公尺高「變形金剛TRANSFORMERS...

AIT首參展台北燈節 蔣萬安與谷立言同台點燈：台美深厚友誼表現

台北燈節花博園區今晚開幕，美國在台協會（AIT）史上第一次參展，處長谷立言與蔣萬安同台，兩位老朋友互動熱絡。蔣萬安說，今...

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

台彩公布2026年春節加碼方案，總金額12億創歷年新高。台彩總經理謝志宏表示，大樂透自2月12日起至3月3日連續20天每天開獎，再加碼...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。