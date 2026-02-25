影／台北燈節今登場！蔣萬安谷立言合體點燈「互動熱絡」

台北燈節今晚點燈了，由台北市長蔣萬安與AIT處長谷立言等人一起點亮花博展區10公尺高「變形金剛TRANSFORMERS」柯博文主燈，兩人互動熱絡。
蔣萬安與谷立言隨後也一起步行至台北燈節友好燈區，AIT「自由250」燈組，為燈組點燈，並一起賞燈。
台北燈節昨晚登場，美國在台協會（ＡＩＴ）史上首度參展，處長谷立言與市長蔣萬安同台，互動熱絡。蔣萬安說，適逢美國建國二五○...
台灣燈會宗教燈區昨天亮相，以「好神抵嘉」為主題，匯集傳統宮廟與多元信仰元素，有結合AR技術的迎賓大門，將宗教文化轉化為光...
大陸上海市府循往例，今年也在台北燈會友好燈區設上海燈區，但上海訪團今年來台層級卻降低，主團由上海台辦聯絡處長徐皓率團、文...
台北燈節今晚點燈了，由台北市長蔣萬安與AIT處長谷立言等人一起點亮花博展區10公尺高「變形金剛TRANSFORMERS...
台北燈節花博園區今晚開幕，美國在台協會（AIT）史上第一次參展，處長谷立言與蔣萬安同台，兩位老朋友互動熱絡。蔣萬安說，今...
