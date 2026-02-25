台北燈節英文官網有缺漏 北市觀傳局：已完成更新

中央社／ 台北25日電

台北燈節活動將起跑，議員發現英文官網的交通措施頁面未完成，且僅有英文版，缺漏多，質疑市府搞不定基本資訊恐影響國際形象；台北市觀傳局今天表示，皆已完成更新。

民進黨台北市議員鍾佩玲透過群組發布文字訊息表示，台北燈節是北市府行之有年的年度大型活動，前置作業理應駕輕就熟，但今年活動官網漏洞百出，如英文版交通管制措施頁面至今還顯示Coming Soon，形同半成品網站，令外界錯愕。

鍾佩玲說，台北燈節將開跑，英文網站卻出現低級錯誤，意謂北市觀光傳播局輕忽例行大型活動，且反映出內部督考與品質管控機制失靈。

她表示，如台北燈節的英文網頁介紹展區使用地圖底圖竟是中文路名，難讓外國旅客判讀位置，且未提供如周邊景點、旅宿資訊及遊程推薦等旅遊資訊內容。

鍾佩玲表示，經統計來台灣的外國旅客以日、港、韓為主，但台北燈節網頁卻只提供英文版，雖英文為國際通用語言，但對於日、韓旅客而言並不友善。

她說，北市府若想要打造台北成為國際城市，就應依實際旅客結構規劃多國語文資訊，而非便宜行事只做英文版；要求市府盡快改善台北燈節英文官網所缺漏資訊，否則連基本活動資訊管理都無法做好，不僅影響市民觀感，更傷害台北作為國際觀光城市的形象。

台北市觀光傳播局對此回應，台北燈節活動官方網站內容包含展區與燈組介紹、周邊商圈景點及建議遊程等多元豐富資訊，提供民眾賞燈參考；至於議員反映的官網英文版交通管制措施頁面及展區地圖，皆已完成更新。

