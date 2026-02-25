元宵節將至 屏東潮州辦「提燈遊庄」感受傳統燈節氛圍

快訊

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
元宵節將至，屏東縣潮州鎮將舉辦「星耀潮庄・靝馬行空」元宵系列活動，除了由社區自主發起的元宵節「提燈遊庄」，也有藝術提燈工作坊帶民眾製作竹編星形燈籠。公所也與三山國王廟合作發放燈籠鑰匙圈，只要掃晶片就可連結到公所官網。

公所將於3月1日晚上7時舉辦元宵節活動，由在地社區自主發起的「提燈遊庄」，並由公所整合資源來推動，今年邁入第四年，規模與參與度逐年攀升，已成為潮州指標性的節慶亮點。

今年以藝術花車「靝馬行空」打頭陣，作品結合馬年意象的奔騰創意，象徵自由、希望與光明未來，展示於潮州日式歷史建築文化園區，當晚將加入踩街行列，帶領民眾漫遊潮庄街區。此外還有十二生肖趣味藝術大偶，增添節慶熱鬧與文化厚度。

公所主秘王建元表示，這次提燈踩街從潮州日式歷史建築文化園區出發，串聯潮州重要街區與文化場域，沿途設置多處燈謎關卡，並安排走讀導覽，民眾可以同時猜燈迷並深入認識潮庄歷史、人文與產業發展。店家也會發送祝福糖果，帶動商圈人氣與觀光效益。

2月27日至3月1日將舉辦5場次的提燈創意工作坊，帶民眾製作手作竹編星形燈籠，結合傳統竹編工藝與當代藝術，可愛又美觀，一推出立即報名額滿，非常搶手。

公所也與三山國王廟合作開發燈籠鑰匙圈，上書祈福語「潮庄建基、三山同佑」，內含NFC晶片，只要掃描即可連結公所官網，方便民眾查詢相關政策。將於3月1日晚上6時於潮州日式歷史建築文化園區發放。

