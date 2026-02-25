元宵節將至 屏東潮州辦「提燈遊庄」感受傳統燈節氛圍
元宵節將至，屏東縣潮州鎮將舉辦「星耀潮庄・靝馬行空」元宵系列活動，除了由社區自主發起的元宵節「提燈遊庄」，也有藝術提燈工作坊帶民眾製作竹編星形燈籠。公所也與三山國王廟合作發放燈籠鑰匙圈，只要掃晶片就可連結到公所官網。
公所將於3月1日晚上7時舉辦元宵節活動，由在地社區自主發起的「提燈遊庄」，並由公所整合資源來推動，今年邁入第四年，規模與參與度逐年攀升，已成為潮州指標性的節慶亮點。
今年以藝術花車「靝馬行空」打頭陣，作品結合馬年意象的奔騰創意，象徵自由、希望與光明未來，展示於潮州日式歷史建築文化園區，當晚將加入踩街行列，帶領民眾漫遊潮庄街區。此外還有十二生肖趣味藝術大偶，增添節慶熱鬧與文化厚度。
公所主秘王建元表示，這次提燈踩街從潮州日式歷史建築文化園區出發，串聯潮州重要街區與文化場域，沿途設置多處燈謎關卡，並安排走讀導覽，民眾可以同時猜燈迷並深入認識潮庄歷史、人文與產業發展。店家也會發送祝福糖果，帶動商圈人氣與觀光效益。
2月27日至3月1日將舉辦5場次的提燈創意工作坊，帶民眾製作手作竹編星形燈籠，結合傳統竹編工藝與當代藝術，可愛又美觀，一推出立即報名額滿，非常搶手。
公所也與三山國王廟合作開發燈籠鑰匙圈，上書祈福語「潮庄建基、三山同佑」，內含NFC晶片，只要掃描即可連結公所官網，方便民眾查詢相關政策。將於3月1日晚上6時於潮州日式歷史建築文化園區發放。
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。