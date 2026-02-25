台灣燈會宗教燈區好神「抵嘉」 AR技術結合傳統門神迎賓
台灣燈會宗教燈區今天亮相，嘉義縣長翁章梁上午前往視察並與各宗教團體代表共同祈福。宗教燈區以「好神抵嘉」為主題，匯集傳統宮廟與多元信仰元素，除了有結合AR技術的迎賓大門，還有多達11名宗教團體代表參與展出，將宗教文化轉化為光影藝術，讓民眾感受信仰帶來的安定力量。
翁章梁表示，嘉義是台灣最早開發的地區之一，早期移民將神明請來台灣，許多歷史悠久的神明都集中在嘉義。這次燈會將多元宗教元素匯集成燈區，民眾可以來此祈求一整年平安順利，不同信仰的人都能感受到力量與安慰。
燈區入口由葉泰鷹、黃啓源創作「門神守護 好神抵嘉」，民眾掃描說明牌即可欣賞AR主燈開門動畫。朴子配天宮推出「樸樹媽」結合紅白牡丹花燈；新港奉天宮以「鑽轎腳」為題提供互動體驗；布袋鎮過溝建德宮則以宮廟元素展現地方精神。
佛光山圓福寺燈座以圓球象徵大千世界；開元殿與番路鄉半天岩紫雲寺分別以延平郡王與「柿柿如意」寓意傳遞祝福。民雄鄉大士爺廟與笨港港口宮也展現出在地信仰的獨特性。此外，天主教嘉義教區與台灣基督長老教會嘉義中會也參與展出，分別以「天佑台灣」與「團結顧台灣」為主題，呈現多元信仰守護土地的初衷。
🐴金馬報喜迎新年
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。