台灣燈會宗教燈區好神「抵嘉」 AR技術結合傳統門神迎賓

台灣燈會宗教燈區今天亮相，嘉義縣長翁章梁上午前往視察並與各宗教團體代表共同祈福。宗教燈區以「好神抵嘉」為主題，匯集傳統宮廟與多元信仰元素，除了有結合AR技術的迎賓大門，還有多達11名宗教團體代表參與展出，將宗教文化轉化為光影藝術，讓民眾感受信仰帶來的安定力量。

翁章梁表示，嘉義是台灣最早開發的地區之一，早期移民將神明請來台灣，許多歷史悠久的神明都集中在嘉義。這次燈會將多元宗教元素匯集成燈區，民眾可以來此祈求一整年平安順利，不同信仰的人都能感受到力量與安慰。

燈區入口由葉泰鷹、黃啓源創作「門神守護 好神抵嘉」，民眾掃描說明牌即可欣賞AR主燈開門動畫。朴子配天宮推出「樸樹媽」結合紅白牡丹花燈；新港奉天宮以「鑽轎腳」為題提供互動體驗；布袋鎮過溝建德宮則以宮廟元素展現地方精神。

佛光山圓福寺燈座以圓球象徵大千世界；開元殿與番路鄉半天岩紫雲寺分別以延平郡王與「柿柿如意」寓意傳遞祝福。民雄鄉大士爺廟與笨港港口宮也展現出在地信仰的獨特性。此外，天主教嘉義教區與台灣基督長老教會嘉義中會也參與展出，分別以「天佑台灣」與「團結顧台灣」為主題，呈現多元信仰守護土地的初衷。 台灣燈會宗教燈區今天亮相，以「好神抵嘉」為主題，匯集傳統宮廟與多元信仰元素，除了有結合AR技術的迎賓大門，還有多達11名宗教團體代表參與展出。圖／嘉義縣政府提供 嘉義縣長翁章梁視察台灣燈會宗教燈區，走訪各宮廟燈座祈福。圖／嘉義縣政府提供 嘉義縣長翁章梁視察台灣燈會宗教燈區，走訪各宮廟燈座祈福。圖／嘉義縣政府提供 嘉義縣長翁章梁視察台灣燈會宗教燈區，走訪各宮廟燈座祈福。圖／嘉義縣政府提供 嘉義縣長翁章梁視察台灣燈會宗教燈區，走訪各宮廟燈座祈福。圖／嘉義縣政府提供 宗教燈區入口由葉泰鷹、黃啓源創作「門神守護 好神抵嘉」。圖／嘉義縣政府提供